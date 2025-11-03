El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Acebal, técnico de los langreanos. M. ROJAS

El Langreo logra un punto de oro en Carballo

Adrián Torre se convirtió en el héroe del partido para frenar a un Bergantiños que venía de una racha de cuatro victorias consecutivas

CARLOS CASTRO

CARBALLO.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Langreo, con un sensacional Adrián Torre, supo resistir las embestidas del Bergantiños y se llevó un punto de mucho mérito de As Eiroas ante ... un rival que llegaba a la cita avalado por sus cuatro victorias seguidas previas. En el segundo tiempo incluso amenazó con conseguir un botín mayor, aunque la falta de pegada, con un único gol marcado a domicilio hasta ahora, le impidió obtener una recompensa mayor, a pesar de que el empate puede considerarse como el resultado más justo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  6. 6 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  9. 9 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Langreo logra un punto de oro en Carballo

El Langreo logra un punto de oro en Carballo