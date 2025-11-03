El Langreo logra un punto de oro en Carballo

El Langreo, con un sensacional Adrián Torre, supo resistir las embestidas del Bergantiños y se llevó un punto de mucho mérito de As Eiroas ante ... un rival que llegaba a la cita avalado por sus cuatro victorias seguidas previas. En el segundo tiempo incluso amenazó con conseguir un botín mayor, aunque la falta de pegada, con un único gol marcado a domicilio hasta ahora, le impidió obtener una recompensa mayor, a pesar de que el empate puede considerarse como el resultado más justo.

A los dos minutos, una subida de Guerrero por la derecha la convirtió en un centro al área para Omar. El interior pudo colocar una volea cruzada, cercana al palo, que se perdió por la línea de fondo. El Langreo falló estrepitosamente en una salida desde el área propia. Marru robó la pelota, orientó el final de la jugada para disparar desde la frontal del área y su golpeo rozó el travesaño.

Adrián Torre volvió a sacar a relucir sus excepcionales reflejos en el minuto 16. Koke puso un servicio al segundo palo para Isma Cerro, que pudo cruzar el cabezazo hacia el centro, a tres metros del meta del cuadro langreano. El héroe del frustrado partido de Copa del pasado martes volvió a erigirse en el principal protagonista de la acción al sacar una mano milagrosa que evitó el 1-0. David Amez estuvo expeditivo en el tramo final de la primera parte. Tapó con su pierna un disparo y, en la siguiente acción, se arrojó al césped para impedir un disparo en el área a Isma Cerro.

La segunda mitad comenzó con otra oportunidad para el delantero asturiano del Bergantiños. Se aguantó en el aire para cabecear un centro de Sola y mandó la pelota muy cerca del larguero.

Los relevos en ambas escuadras no cambiaron el dominio del conjunto langreano. Guerrero lo intentó dos veces desde la frontal del área, más envenenado el primer intento que el segundo. Fito, al límite del tiempo reglamentario, se incorporó al ataque para rematar una falta sacada por Iago Novo. La pelota voló larga y el central llegó a conectar un disparo por el centro. Adrián Torre volvió a convertirse en un muro.