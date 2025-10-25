El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
El delantero Miguel Ángel Guerrero, rodeado de rivales, protege el esférico. PABLO NOSTI

El Langreo logra un triunfo balsámico

El conjunto de Pablo Acebal saca adelante con oficio el partido ante el Astorga gracias a un gol de Guerrero, aunque no sale del descenso

Paco Granda

Langreo

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:32

Comenta

Era un partido trascendental para el Langreo de Pablo Acebal tras una semana complicada por la salida del director deportivo, Aser Antuña, por venir de ... dos derrotas consecutivas lejos del campo de Ganzábal y por enfrentarse a uno de los conjuntos recién ascendidos, con menor presupuesto y situado a un punto de los locales. Por todo ello, la victoria ante el Astorga se antojaba vital y así lo entendió el conjunto langreano, que se impuso por la mínima gracias a un gol de su delantero Guerrero (1-0).

