El Langreo logra un triunfo balsámico

Era un partido trascendental para el Langreo de Pablo Acebal tras una semana complicada por la salida del director deportivo, Aser Antuña, por venir de ... dos derrotas consecutivas lejos del campo de Ganzábal y por enfrentarse a uno de los conjuntos recién ascendidos, con menor presupuesto y situado a un punto de los locales. Por todo ello, la victoria ante el Astorga se antojaba vital y así lo entendió el conjunto langreano, que se impuso por la mínima gracias a un gol de su delantero Guerrero (1-0).

El conjunto local salió decidido a por la victoria y comenzó a llegar con balones a la espalda de la defensa visitante en cuanto la zaga astorgana se situaba un poco adelantada. Así, en el minuto 18, un buen pase filtrado se convirtió en la mejor oportunidad del primer período. Samu Pérez, primero, e Iván González, a continuación, no acertaron en una doble ocasión que se fue a saque de esquina por muy poco.

El Astorga fue, poco a poco, cogiendo el ritmo al encuentro y, sin inquietar mucho al meta Adrián Torre, sí es cierto que comenzó a crear peligro a balón parado, mientras las llegadas del Langreo se iban diluyendo hasta casi desaparecer hasta el tiempo de descanso.

Ya en la segunda parte, el conjunto de Pablo Acebal comenzó a reactivarse un poco y un centro de Álex Menéndez lo cabeceó Nacho López muy cerca de la escuadra de Martín. Poco después llegaría el gol que daría la victoria al Langreo. Samu cabeceó un saque de esquina en el segundo palo y el balón suelo lo envió al fondo de la red Miguel Ángel Guerrero. Corría el minuto 56 de encuentro.

De ahí al final del encuentro hubo poca continuidad en el juego de un Astorga que lo intentó cambiando el sistema para hacerlo con un 1-4-4-2, con dos referencias arriba para emparejarlas con los centrales langreanos. En ese momento apareció la figura de un David Amez que se mostró más expeditivo y seguro que en partidos anteriores, llegando al cruce hasta en tres ocasiones para desbaratar las intentonas visitantes.

En el minuto 63, Omar Álvarez tuvo una gran ocasión tras un pase filtrado de Guerrero, que le dejó solo ante Martín, al que no pudo batirlo pese a su toque para elevar la pelota por encima del guardameta. La tuvo el Astorga con un remate de Cervero al lateral de la red desde dentro del área tras una jugada rápida por la derecha.

Al final, una victoria muy celebrada por los jugadores y cuerpo técnico del Langreo, que liberan al equipo de una losa, pero que no le sacan de abajo.