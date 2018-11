El Langreo retoma la competición liguera ante el Real Unión

Tras el encuentro de Copa Federación disputado en tierras gallegas ante el Pontevedra (1-1), el Langreo deberá centrarse ahora en la competición liguera. El equipo azulgrana recibe esta tarde en Ganzábal (17 horas) a un equipo histórico como es el Real Unión de Irún. Los tres puntos en juego, al tratarse de un rival directo en la pelea por salvar la categoría, son de máxima importancia.

Hernán Pérez, técnico del Langreo, libró del compromiso copero ante el Pontevedra a varios de sus jugadores, pensando más en este choque liguero, para el que volverá a contar con la columna vertebral del equipo.

El conjunto local llega a esta jornada con la necesidad de hacer bueno el triunfo conseguido la pasada jornada en Calahorra. Eso ayudaría a abrir hueco en la clasificación respecto a los puestos de peligro. El partido se ve con optimismo en el club azulgrana gracias a la mejoría mostrada en su juego en estos últimos encuentros y, en particular, en el pasado ante el Pontevedra.

No se prevén grandes novedades en el once qué venció en Calahorra. Hernán Pérez recupera a Héctor Nespral, que había sido baja por sanción, y cuenta con toda la plantilla disponible. Un posible once podría ser el formado por: Imanol; Cristian, Alain, Iñigo Zubiri, Álvaro Cuello; Omar, Héctor Nespral, Nacho Calvillo, Allyson, Riki y David González.