El Langreo vuelve a sonreir con Álvaro Cuello J. M. PARDO El futbolista azulgrana, que regresaba al once tras una larga lesión, fue el protagonista en la remontada con un doblete GUILLERMO MARTÍNEZ Domingo, 21 octubre 2018, 23:00

Triunfo claro y a la vez corto del Langreo sobre el Durango que, a pesar de ponerse por delante en el marcador, fue superado por los locales que despacharon un gran encuentro.

No lo tuvieron fácil. El cuadro vasco se puso por delante en el tramo inicial tras aprovechar Beñat una contra conducida por Ekain. Tocaba remar para los azulgrana que sometieron al rival a un acoso continuo. Álvaro Cuello, que volvía al once después de diez meses, fue el encargado de empatar el duelo con un potente disparo. El gol no cambió la dinámica del partido, controlada por los locales, que acumulaban acercamientos a la meta de la Cultural, convirtiendo al meta Errasti en el mejor de su equipo.

4 Langreo Adrián Torre; Álvaro Cuello (Cristian, minuto 73) Alain, Iñigo Zubiri ,Dani Lopez; Dani Abalo(Sergio Ríos, minuto 76€ Héctor Nespral, Nacho Calvillo, Javi Sanchez; Riki, David González y Javi Sánchez (Omar, minuto 62). 1 Durango Errasti; Ibon, Galarza ,Varela (Unzueta, minuto 50) Xabier Infante; Iparraguirre, Javi Alonso, Enaitz, Uribesalga (Aranda, minuto 46) ;Ekain y Beñat. Goles: 0-1: m. 12, Beñat. 1-1: m. 18, Álvaro Cuello. 2-1: m. 54, Álvaro Cuello. 3-1: m. 57, Riki. 4-1: m. 76, Nacho Calvillo. Árbitro: Cueto Amigo. Castellano -Leonés. Mostró tarjetas amarilla a Dani Abalo del Langreo. Incidencias: estadio Municipal de Ganzábal. 703 espectadores

Hubo que esperar para romper las tablas. Jugada de ataque llevada por Dani Abalo que combina con David González para que éste, desde línea de fondo centre a Álvaro Cuello que con un disparo raso logra el 2-1. Casi sin tiempo para la celebración, Riki aumentó la renta tras superar al portero del Durango con un disparo raso dentro del área.

El Langreo salvó las tímidas embestidas visitantes, bien resueltas por Adrián Torre. Cuando más apretó el Durango llegó el cuarto tanto de los azulgrana, obra de Nacho Calvillo, al rematar un centro al área con la cabeza.

Ese tanto minó al adversario que ya bajó los brazos ante la imposibilidad de dar la vuelta a un marcador que hacía justicia con los merecimientos de los azulgrana, muy sólidos en Ganzábal una semana más.