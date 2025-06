El Lealtad, sin complejos a Extremadura

La larga temporada, que arrancó a principios de septiembre, está pronta a llegar a su fin. Y el Lealtad será el encargado de cerrar ... la temporada en el fútbol asturiano, en su duelo ante el Llerenense en la final nacional del 'play off' de ascenso a Segunda Federación que arranca hoy a las 19 horas.

Tras un camino que no fue precisamente de rosas, el conjunto de Villaviciosa ha llegado por méritos propios a estar a tan solo dos partidos de un ansiado ascenso. Después de muchas batallas a vida o muerte, todas saldadas con victoria, no hay equipo en toda la ronda nacional que llegue con su confianza, y no es para menos.

La última, el pasado domingo, se saldó en Mareo, y el Lealtad volvió a demostrar de qué está hecho su equipo. Habiendo empatado en la ida con un gol agónico de Iván Amandi en el tiempo de descuento, un solitario gol de Jaime Felgueroso sumado a la increíble resistencia en defensa ejemplificada por la grandísima actuación de su guardameta Juan Junquera dio el pase a la final al conjunto maliayo. Todo ello, contando con tan solo 12 jugadores de campo disponibles, a causa de las lesiones y la sanción del propio Iván Amandi.

En esta última ronda, su rival será el extremeño Llerenense. El conjunto pacense finalizó en cuarta posición la temporada regular, y para llegar a esta fase final eliminó por un 4-2 global al Jaraíz en primera ronda y por 2-1 al Badajoz, uno de los equipos con más nombre de estos 'play offs', remontando ante su público en el partido de vuelta. Sobre su rival, Luis Arturo, entrenador del Lealtad, destaca su «fortaleza física, con un juego directo muy claro y que se siente cómodo con ese sistema».

Al respecto de sus propias fortalezas, Luis Arturo resalta la capacidad del equipo para adaptarse: «En este final de liga hemos mejorado muchísimo en todos los aspectos, tanto ofensivo como defensivo, y sobre todo somos un equipo muy sólido psicológicamente». «Tenemos una capacidad increíble de sufrimiento, nos sabemos adaptar a los partidos y somos capaces de remontar situaciones adversas».

Otro punto en el que ha destacado el conjunto de Villaviciosa es el apoyo de su gente, tanto en Les Caleyes como fuera, y en esta ocasión no será menos. El técnico también menciona esto como un punto a favor de los suyos: «Vamos a estar muy arropados por parte de nuestros seguidores, de gente la Villa, especialmente con los Black Boys».

En vistas al computo global de la eliminatoria, el claro objetivo es dejarla abierta para que se decida en Villaviciosa. «Vamos con el convencimiento de sacar un resultado positivo, sabiendo que va a ser muy complicado. Todo lo que no sea perder va a ser bueno para nosotros, para así poder dejarlo todo abierto para la vuelta en Les Caleyes», comenta Luis Arturo.

En lo meramente deportivo, no hay novedades en la parcela de lesiones. Pese a las alarmas por Adri Rueda y Pedro Bayón, que salieron tocados tras el partido ante el Sporting Atlético, finalmente el caso de ambos jugadores ha quedado simplemente en un susto y estarán disponibles para lo que el técnico considere. Además, regresa el lateral Amandi tras cumplir sanción, por lo que podrá contar con un jugador natural de cada posición excepto en la posición de delantero, donde Jaime Felgueroso tendrá que hacer ese rol una semana más.

Sin duda, uno de los factores que pueden condicionar este primer partido es el calor. Se esperan 34 grados de temperatura para la hora del arranque del choque, algo a lo que no estamos acostumbrados en Asturias durante la temporada. El cuerpo técnico también tiene esto en cuenta: «Sabemos que va a ser un día de mucho calor, y por eso llevamos desde ayer hidratándonos bien para paliar un poco ese aspecto, pero está claro que nos queda mucho por delante y nos va a tocar sufrir mucho», apunta el entrenador cántabro. De este modo, a partir de las 19:00 en el Estadio Fernando Robina, el Lealtad pondrá la penúltima piedra de su soñado ascenso.