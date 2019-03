El Lealtad no da opciones al colista San Claudio El líder no dio opciones al último clasificado. / JOAQUÍN PAÑEDA GUILLERMO B. VILLAVICIOSA. Lunes, 18 marzo 2019, 01:34

El Lealtad no afloja y cumplió con el guión esperado en el partido más desigual de la clasificación, entre el líder y el colista, al que ambos equipos llegaban con numerosas bajas. El técnico 'negrillo', Samuel Baños, dio protagonismo a varios jugadores menos habituales en el once y su equipo ejerció su papel de líder al no dar opción (3-0) a un San Claudio que no disparó entre los tres palos en los noventa minutos. Adri Sanabria abrió la cuenta antes del cuarto de hora y repitió a los 24 minutos, cerrando al filo del descanso Jorge Fernández. La segunda parte fue un trámite.