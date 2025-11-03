El Lealtad sigue sin carburar

El partido de ayer estaba marcado en rojo por los dos equipos que cerraban la clasificación con cuatro puntos. Lealtad y Atlético Astorga, dos recién ... ascendidos, afrontaban un duelo de necesidad y una lucha por tres puntos que les acercasen a la zona de permanencia.

En el cómputo general se podría decir que el Lealtad tuvo más la pelota, pero el Astorga estuvo mejor en los áreas. Los leoneses no hicieron concesiones y fueron muy certeros en sus llegadas, llevándose la victoria en el minuto 90 cuando Ribeiro aprovechó un rechace en el área para marcar el 1-2 definitivo. Un jarro de agua fría para los maliayos, que se quedan solos en el farolillo rojo después de sumar su novena jornada sin ganar.

Comenzó el encuentro con llegadas a las dos áreas, avisaron Alex Krehl y Nico Pereira para el Lealtad, y Ángel Cerveró, que tuvo la más clara del primer tiempo, con un testarazo desviado, cuando estaba solo en el segundo palo.

Se adelantaron los leoneses tras una dejada de Ángel Cerveró para Adri Álvarez, que fusiló desde el segundo palo a Junquera, tras una pérdida local en la medular que pilló a contrapié al equipo. A partir de ahí estuvo mejor el Lealtad, que tuvo varias llegadas, pero sin concretar remate. Hasta el minuto 45, cuando llegó el gol del empate obra de Babafemo, aprovechando un rechace en el área pequeña tras un saque de banda colgado al área por Samu Yerpes, que estuvo muy activo en banda izquierda.

Hizo un doble cambio al descanso el técnico del Astorga, Joselu Lago, que retiró a Sergio Peláez y Ángel Cerveró para dar entrada a Mario Sánchez y Ayoub. pero fue el Lealtad el que entró mejor al segundo tiempo y tuvo un cuarto de hora de acoso al área visitante, aunque sin remate. Tan sólo uno de Babafemo que bloqueó la defensa y acabó en saque de esquina. Mucho menos llegó el Astorga, pero con mayor eficacia. Ayoub estrelló el balón en el larguero, en el minuto 65, con un disparo desde fuera del área.

Nico Pereira fue el más activo de los maliayos en ataque y suyo fue un centro, en el 85, que se paseó por el área y acabó despejando la defensa a córner. Fue la llegada más peligrosa de la segunda parte para un Lealtad que tuvo un pobre bagaje ofensivo.

No era buen resultado el empate para los de Luis Arturo, pero el mazazo terminó siendo mayor, con el gol de Ribeiro en el minuto 90. El atacante, que llevaba apenas cuatro minutos en el campo, aprovechó un rechace del larguero, tras un tiro de Mario Sánchez, para marcar el 1-2 defintivo.

Siguió buscando el gol el Lealtad en los minutos de añadido, pero no logró inquietar la portería defendida por Martín Cascajo, que tuvo un partido muy tranquilo. Los maliayos no fueron capaces de rescatar un punto y se quedan solos en el último puesto de la clasificación, del que tratarán de salir la próxima jornada con la visita a otro rival directo como el Coruxo, el domingo a las cinco en el campo de O Vao.