El Leatad se pone al día ante el Numancia

GUILLERMO B. GIJÓN. Sábado, 27 de febrero 2021, 03:38

El Lealtad se pondrá esta tarde (Les Caleyes, 16 horas) al día de partidos con el resto de equipos con la disputa del encuentro aplazado ante el Numancia, que tenía pendiente de la decimotercera jornada, debido a la aparición de varios positivos en covid-19 en el conjunto soriano. El duelo se puede disputar este fin de semana aprovechando el parón liguero en el grupo 1B, en el que faltan solamente tres jornadas para la finalización de la primera fase.

El conjunto maliayo necesita sumar para no caer a los puestos de peligro, después de la derrota (2-1) en El Requexón. Los negrillos tienen dieciocho puntos, uno más que el Numancia, que recibirá el próximo miércoles al Real Oviedo B (Los Pajaritos, 16.30 h.).

Clemente Sánchez tiene las bajas del sancionado Unai Hernández y de los lesionados Jordi César y Álvaro García. La nota positiva es el regreso de Gayoso, mes y medio después de su lesión en el Álvarez Rabanal. El lateral zurdo vuelve a la lista, aunque parece prematuro que pueda tener minutos.

Once local

La alineación del Lealtad podría ser la formada por Bussmann o Mateusz; Bruno Herrera, René Pérez, Jordi Pola, Miguel Obaya; Iriondo; Juan Mera, Maissa, Dani Sandoval, Juan López; Saha.

Será la primera visita en la historia del Numancia a Les Caleyes en competición liguera. El conjunto rojillo viene de perder en casa (0-2) con la Cultural Leonesa y necesita hacer prácticamente pleno de puntos para tener alguna opción de acabar entre los tres primeros clasificados.

Los resultados del equipo soriano no mejoraron tras la destitución de Mánix Mandiola. Su sustituto, Álex Huerta, no ha conseguido enderezar el rumbo de un recién descendido que no está colmando las expectativas. El técnico rojillo tiene a todos los jugadores disponibles y convocó a sus veinte futbolistas para la cita.

Huerta anunció cambios en el once y de inicio podría formar con Ximo Miralles; Borja San Emeterio, Borja López, Lillo, David Castro; Cotán, Manzanara; Tamayo, Menudo, José Fran; Asier Benito. En el banquillo estarían Roberto Jara, Andrés García, Ronald, Moha, Gabarre, Sillero, Corral, Del Campo y el exoviedista Diego Aguirre.