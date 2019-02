REGIONAL PREFERENTE El Lenense, la espina clavada de Roscales Roscales, a la ziquierda, ejecutando un pase en el partido ante el Colloto. / MARIETA «Ese partido no se me va a olvidar nunca», dice el delantero avilesino, que espera resarcirse esta temporada llevando a los azulgranas a Tercera El Navarro recibe esta tarde en Tabiella al equipo que hace tres años dejó a los avilesinos sin ascenso NACHO GUTIÉRREZ Sábado, 9 febrero 2019, 00:36

El Navarro-Lenense de esta tarde en Tabiella (16.30 horas) no es un partido más. Se enfrentan el líder de la Preferente asturiana y uno de los candidatos al ascenso que llega además en su mejor momento. Una cita especial para muchos de los integrantes del conjunto azulgrana por el inevitable recuerdo a la que hace tres años dejaba al Navarro compuesto y sin ascenso. «Ese partido no se me va a olvidar nunca».

Así se claro se expresa uno de los baluartes del equipo local, Luis Alberto Cabeza Menéndez, al que todos conocemos por Roscales. «Era el final de temporada y una victoria nos daba el ascenso, pero ganó el Lenense por 0-1 y nos quedamos sin el premio». El recuerdo llega alejado de ánimos revanchistas hacia el rival, es una mención al momento de volver a medirse a uno de los equipos más potentes del grupo, un Lenense que «nos lo va a poner muy difícil. Es junto al Urraca el que más ha apostado por el ascenso y tras un inicio complicado, está en muy buen momento». Tan bueno que si a los de Pola de Lena de les ocurre ganar en Tabiella estarán a un punto del Navarro, que tiene pendiente el partido de Valdesoto para el jueves.

«Sin duda es un partido con gran trascendencia, si bien la temporada es muy larga y habrá muchas alternativas». Las del Navarro, una vez instalados en la cima, pasan por seguir en ella hasta el final, asumiendo que «el objetivo inicial no pasaba por ascender, sin renunciar a nada claro. Y seguimos sin mirar más allá del siguiente partido». Roscales es de los que piensa que «cuando falten siete-ocho partidos es el momento de ver donde estamos y a por lo que vamos a pelear. Ahora tenemos que tratar de seguir en ese grupo de seis o siete equipos, si el Tineo se mete como pienso, que pelearán por las tres plazas de ascenso».

A nuestro protagonista no lo encontrarán en las actas oficiales con el nombre que le acompaña. Lleva con orgullo el segundo apellido de su padre, un talentoso futbolista de esta villa, que tiene heredero con su hijo: «No le llego ni a la rodilla», dice sin recato aludiendo a la calidad que tenía el juego de su progenitor. Y eso que el pequeño 'Rosqui' tampoco lo hace mal. Con 33 años, es uno de los principales en el Navarro tras su paréntesis en el Avilés Stadium.

Esta temporada se ha especializado en el balón parado y de sus ocho dianas cinco han sido desde el punto de penalti, sin fallo, y uno de libre directo, con varios postes. No le preocupa marcar porque «el gol está muy repartido en el equipo y gente como Nuño -su primo carnal- o Jorge están viendo puerta con facilidad». Destaca «un vestuario que es una piña» y una entrega total en el trabajo que lidera Héctor Suárez a pie de banquillo-.