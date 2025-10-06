L'Entregu se deja el liderato en La Cruz

L'Entregu sufrió un frenazo en su trayectoria después de sacar un empate de La Cruz ante un notable Ceares, que plantó cara e hizo ... méritos para quedarse con al menos un punto.

Los primeros minutos fueron de dominio alterno, con dos equipos que trataban de hacerse con el control del juego. Ese equilibrio lo rompió Diego, cuando se habían cumplido veinte minutos de juego. Jugada por la izquierda de Borja, que pasa el balón a Leyder, que prolonga al segunda palo donde el lateral solo tiene que empujarla para adelantar al cuadro de Lucho Varela.

Reaccionaron los locales al mazazo. Pase en profundidad de Mateo que deja solo a Ferreiro. El extremo se planta solo ante Ardura que salva el peligro con una rápida salida. Diego perdonó el segundo para los visitantes antes de que el duelo entrara en una fase más brusca, con varias entradas peligrosas castigadas por el colegiado. Antes del descanso, Jorge pudo ampliar la renta parra L'Entregu pero remató mal un balón suelto cuando lo tenía todo a su favor.

En la reanudación, el Ceares entra más enchufado y en pocos minutos acumula varias ocasiones y dos saques de esquina. Sandoval desaprovecha un claro acercamiento y a renglón seguido es Ferreiro quién lanza fuera un disparo cruzado ante Ardura. L'Entregu aguantó el temporal y volvió a asomarse por las inmediaciones de Rodri. Borja prueba al meta cearista con un lanzamiento lejano. Más clara fue la ocasión generada por un tiro de Leyder que bloca mal Rodri. Javi agarra el rechace y Samu salva el gol para los cearistas.

Derribo a Sandoval

Solo un minuto después penalti a favor del conjunto local. Sandoval es derribado en el área y el árbitro no duda en señalar pena máxima, que Madeira transformó en el empate.

L'Entregu es un conjunto ambicioso y se lanzó por el 1-2. Pablo probó a Rodri, que detuvo bien colocado. Minutos de ida y vuelta con acercamientos por ambos bandos. La ocasión más clara fue para los locales tras una falta lateral sacada por Sandoval que se estrelló en el poste.

Al final, el resultado no se movería y deja a los dos equipos con cierto amargor, ya que ambos buscaron el triunfo a lo largo de los noventa minutos. Por ese motivo, puede considerarse justo el reparto de puntos.