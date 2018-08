Lewandowski renuncia a dejar el Bayern y está «de corazón» en el club El delantero polaco Robert Lewandowski. / Reuters El delantero polaco confiesa que está «de corazón» en el club alemán EFE Múnich Miércoles, 22 agosto 2018, 09:49

El delantero polaco Robert Lewandowski aseguró, en una entrevista que publica hoy la revista «Sport Bild», que ha dejado atrás su intención de dejar el Bayern Múnich y que otra vez está «de corazón» en el club bávaro.

Lewandowski admite, en la entrevista, que en abril pensó en dejar el club ante una lluvia de críticas que recibió por lo cual su representante, Pini Zahavi, estuvo buscando una fórmula de salida.

«En abril y mayo estuve en la mira de prácticamente todos los críticos. No sentí protección del club, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marque y es que como si alguien hubiera dado la orden: fuego contra Lewandowski. Nadie salió en mi defensa, tampoco ninguno de los jefes», dijo el jugador.

En ese momento, Lewandowski asegura no haberse sentido bien en el Bayern y por eso pensó en un cambio. «Era como si yo llevara una sola temporada en el Bayern y no tuviera crédito alguno. Por eso pensé en la despedida», dijo.

Sin embargo, según el jugador, eso ha quedado atrás y está otra vez de corazón con el club porque ha sentido el apoyo de los aficionados. «Estoy otra vez de corazón con el Bayern, he sentido el apoyo de los aficionados y me he dado cuenta que aquí me quieren todavía», explicó.

Lewandowski dijo además que su intención es cumplir su actual contrato, válido hasta 2021. «Nunca me declararé en huelga, nunca me enfrentaré al club y ya no pienso para nada en otras ligas», dijo.

Lewandowski admitió que prolongó su contrato con Zahavi pero dijo que eso ni significa que el agente tenga que buscarle una salida del club. «Eso es verdad, pero eso no significa que el tenga que organizar un traspaso. Hay muchas otras cosas de las que tiene que ocuparse un representante», dijo.

El Bayern se había negado a considerar un posible traspaso de Lewandowski y el presidente, Uli Hoeness, dijo que cuando Zahavi le había pedido una cita le había dicho que tendría tiempo para él el 2 de septiembre, es decir dos días después del cierre del mercado de verano.