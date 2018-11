La leyenda de 'El guaje' continúa David Villa celebra uno de sus últimos goles con el New York City, donde era el capitán del equipo. / NYC «Seguiré jugando porque puedo rendir a un gran nivel, de lo contrario me iría para casa», señala el delantero asturiano, que cumplirá el lunes 37 años David Villa confirma que deja el New York City y anuncia que se mantendrá en activo JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:44

La leyenda de David Villa seguirá creciendo, al menos, un año más. El futbolista asturiano avanzó ayer que continuará en activo al tiempo que confirmó lo que era un secreto a voces: abandona el New York City tras finalizar su relación contractual. Han sido cuatro años en los que 'El Guaje' se ha convertido en un ídolo para los seguidores de la MLS (liga estadounidense) con sus goles y su ejemplar profesionalidad. Un rendimiento que, incluso, le valió para ser recuperado por el anterior seleccionador, Julen Lopetegui, que lo convocó para jugar un partido de clasificación ante Italia en el Santiago Bernabéu.

Finalizada su etapa en Nueva York quedaba por despejar la incógnita de lo que ocurrirá con el futuro de un futbolista que el próximo lunes 3 de diciembre cumplirá 37 años. Villa atajó cualquier especulación y avanzó que su intención es continuar con su carrera en otro lugar. «Mi mente y mi cuerpo necesitan otro desafío», reveló el jugador. «Es el momento perfecto», ahondó, «para decir adiós a Nueva York», una ciudad que considera como suya, «porque es un segundo hogar para mí».

El máximo goleador de la historia de la Selección Española asegura que seguirá en activo «porque siento que puedo jugar a un gran nivel, de lo contrario decidiría irme para casa». No tiene dudas de que puede mantenerse al máximo nivel y seguir siendo el jugador competitivo que se formó en Mareo después de criarse en sus primeros años en el Langreo. «Siento que haciéndole caso a mi cuerpo y a la que gente que mejor me conoce puedo jugar, al menos, otro año más al nivel que me gusta», específico el jugador que, sin embargo, se mostró más enigmático a la hora de concretar cuál será su próximo destino. «No puedo decir nada todavía», se disculpó el delantero asturiano que, siguiendo el ejemplo de otros futbolistas, anunció que desvelará su próximo equipo en su canal de Youtube. Será en «unos días» cuando precisará cual es la nueva parada en su trayectoria profesional que incluye, además de España, Australia y Estados Unidos. Hay varias opciones que están encima de la mesa y que se presentan como destinos atractivos para el futbolista de Tuilla. Uno puede ser Japón, competición en la que ya participan antiguos compañeros del 'Guaje' como Fernando Torres o Andrés Iniesta. Otra alternativa posible es Catar, país en el que colgó las botas Raúl y donde ha adquirido un enorme protagonismo Xavi Hernández, amigo personal de Villa, con quién compartió vestuario en el Barcelona y en la Selección española.

Al margen del estímulo que pueden representar ambas competiciones, el futbolista langreano sabe del potencial que tienen estos países como posibles enclaves para expandir la estructura de las academias que llevan su nombre y a las que quiere dedicarse en cuerpo y alma cuando se decida a colgar las botas. La retirada, de momento, tendrá que esperar.