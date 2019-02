Allegri: «Ellos hacen que juegues mal y que el partido sea más lento» Massimiliano Allegri. / EP El técnico italiano reconoció que se habían «equivocado en el segundo tiempo como equipo» y que eso «nos servirá como una lección para el partido de vuelta» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 21 febrero 2019, 00:39

Si su colega de banquillo irradiaba felicidad, Massimiliano Allegri era todo lo contrario. Gesto serio, contrariado y consciente del mal resultado que había cosechado su equipo en su visita al Metropolitano. «Hay que dejar de lado esta derrota entrenar y Prepararnos para el partido de vuelta», dijo intentando ser optimista a pesar del 2-0 en contra. El italiano negó que hubieran menospreciado al rival «porque el Atlético desde hace 8 años hace que todos los equipos contra los que juegan juaguen mal».

Sí que lamentó la mala segunda parte que completaron en la que fueron superados por los rojiblancos. «Ellos hacen que juegues mal y que el partido sea más lento, es así de sencillo. Es un equipo que no te deja espacios», repetía a modo de excusa. «En Turin habrá que jugar un partido más preciso y más rápido», dijo como reto si quieren darle la vuelta a la eliminatoria.

Allegri, al que no parecían gustarle las preguntas de los periodistas italianos, insistió en la misma idea sobre el rival que habían tenido enfrente y en que habían caído en la trampa plateada por el Atlético. «No se trata de intensidad, sino de precisión», aclaraba. «Defienden muy bien y pueden estar durante 85 minutos defendiendo y tirando balones hacia adelante», señaló antes de hacer autocrítica y asegurar que «nosotros hemos hecho un segundo tiempo feo porque nos hemos dormido y hemos estado detrás de ellos, no como en el primer tiempo». «Si vienes a ver un partido bonito y a divertirse no ha sido así». «Cuando juegas contra ellos te preguntas, hemos jugado o no», repitió para lanzar una nueva crítica al estilo del Atlético.

Por último habló del partido de Cristiano Ronaldo, del que aseguró que había «jugado un partido bueno». «Está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y no creo que esta noche haya decepcionado». «Nos hemos equivocado en el segundo tiempo como equipo y eso nos servirá como una lección para el partido de vuelta».