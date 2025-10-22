El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fermín celebra uno de los tres goles que marcó ante Olympiacos. Alberto Estévez (Efe)
Fermín se gana un sitio en el clásico

El onubense firmó un 'hat-trick' ante Olympiacos que confirma su importancia en el equipo de Flick

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:59

Fermín se ha ganado a pulso ser un jugador importante en el Barcelona. Tras un verano en el que su nombre sonó con fuerza para ... hacer caja rumbo a la Premier League y resolver muchos problemas económicos que atraviesa el equipo azulgrana, el atacante onubense está decidido a hacerse un sitio en el cuadro de Hansi Flick y este martes dio un paso más en esa dirección. Firmó un 'hat-trick' en la Champions contra Olympiacos, una exhibición que le sitúa como un futbolista muy a tener en cuenta de cara al clásico que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu.

