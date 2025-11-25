El Chelsea se adelanta con gol de Koundé en propia puerta

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic
Chelsea
21:00h.
1
-
0
FC Barcelona
Koundé (26')
Min. 35
CHE
BAR
Gol! Min 26'
Gol de Koundé
Tarjeta amarilla Min 31'
Araújo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
34'
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Pedro Neto estaba en posición de fuera de juego.
33'
Remate parado. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
32'
Ronald Araujo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
32'
Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Estêvão estaba en posición de fuera de juego.
31'
Falta de Marc Cucurella (Chelsea).
31'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Wesley Fofana (Chelsea).
30'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Remate fallado por Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Malo Gusto.
30'
Remate rechazado de Alejandro Garnacho (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área.
29'
Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Gol en propia puerta de Jules Koundé, Barcelona. Chelsea 1, Barcelona 0.
27'
Remate rechazado de Pedro Neto (Chelsea) remate con la izquierda desde muy cerca.
27'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
27'
Remate fallado por Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alejandro Garnacho.
26'
Remate rechazado de Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moisés Caicedo.
24'
Remate fallado por Pedro Neto (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
22'
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
21'
Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
21'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
20'
Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.
20'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
18'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Estêvão (Chelsea).
17'
Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
17'
Se reanuda el partido.
16'
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
14'
Se reanuda el partido.
13'
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
13'
Remate parado. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
12'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
12'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Reece James (Chelsea).
8'
Remate parado. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área.
6'
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Mano de Wesley Fofana (Chelsea).
3'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
3'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Eric García (Barcelona).
2'
Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).
2'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Enzo Maresca
4-2-3-1
Robert Sánchez
portero
Malo Gusto
defensa
Wesley Fofana
defensa
Trevoh Chalobah
defensa
Marc Cucurella
defensa
Reece James
centrocampista
Moisés Caicedo
centrocampista
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves
centrocampista
Enzo Fernández
centrocampista
Alejandro Garnacho
centrocampista
Pedro Lomba Neto
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
50,3%
CHE
49,7%
BAR
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|7
|Asistencias
|2
|6
|Faltas cometidas
|5
|
