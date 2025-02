La indefinición mata al Atlético

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 7 de noviembre 2019, 17:17 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

Depende de sí mismo incluso para terminar líder de grupo en la Champions, aunque para ello debería tumbar a la Juventus en Turín, y en el torneo de la regularidad está a un punto de los líderes, si bien Barcelona y Real Madrid tienen pendiente aún el clásico del Camp Nou, pero en el Atlético han saltado las alarmas. La derrota sufrida en feudo del Bayer Leverkusen ha dolido más en el vestuario, el cuerpo técnico, la directiva y el entorno por la imagen timorata e indefinida, impropia de un equipo del Cholo Simeone, ofrecida en el primer tiempo, que por el resultado en sí. Lo del primer acto, insulso, sin ambición y sin alma, ya le ha ocurrido a los rojiblancos con frecuencia en este inicio de curso en el que su técnico no da con la tecla.

Sólo se muestra cerca de su nivel Álvaro Morata, aunque el miércoles lanzó al muñeco un disparo que debió suponer un heroico empate en la última jugada del descuento. Cinco choques consecutivos lleva viendo puerta el ariete madrileño, que seguramente entrará en la lista de convocados que el seleccionador español Robert Moreno ofrecerá este viernes para los partidos ante Malta y Rumanía, ya con el billete para la Eurocopa sellado el mes pasado en Estocolmo.

Todo lo contrario que Diego Costa, calamitoso en Leverkusen, donde fue reemplazado por Vitolo a media hora del final. El hispano-brasileño, autor de sólo dos goles en los 16 partidos que se llevan de temporada, ni percute, ni muerde, ni tira apenas desmarques, ni remata a puerta. Aseguran tanto él como su cuerpo técnico que físicamente está en forma y que se cuida más que nunca, pero no está. Hasta el esloveno Jan Oblak, que en Sevilla pudo hacer algo más para desviar el remate del 'Mudo' Vázquez que supuso el 1-0, se mostró en Alemania más inseguro de lo habitual. Cada córner ejecutado por el equipo de Peter Bosz al primer palo era un quebradero de cabeza.

Siete empates y dos derrotas cosechadas en sus últimos trece partidos evidencian que el proyecto no cuaja. Ni con Joao Félix apto, y menos aún con el luso lesionado. Tampoco son excusa las lesiones de Giménez y Savic, los centrales titulares. Ni la mala suerte de Thomas Partey en el grotesco autogol que abrió la senda del triunfo del Leverkusen. Tampoco el error puntual de Mario Hermoso en la acción del segundo tanto. Este Atlético irreconocible y poco competitivo no tiró a puerta en todo el primer acto. En 16 partidos, sólo 18 goles.

Autocrítica

Tras el varapalo de Leverkusen, de puertas hacia afuera Simeone entonó el 'mea culpa', se declaró culpable de la situación y exigió hechos, no palabras. «El mayor responsable del primer tiempo soy yo porque no hay una motivación para que el equipo responda. Cuando las palabras son reiteradas, no tienen sentido; hay que tener hechos», enfatizó, más explícito de lo habitual, el técnico argentino. «Cuando no llegan los resultados que uno necesita siempre hay cosas por mejorar, trabajar y hablar en el grupo. Hay que concentrarse el doble, tener humilidad, aceptar que el equipo tiene pasajes que no son buenos pero estar tranquilos, eligiendo por dónde ir», añadió el técnico colchonero, que evitó señalar a Diego Costa porque «juegan once y sería injusto».

«Tenemos que aprender de los errores porque va quedando menos tiempo y estas cosas no se pueden repetir; siempre regalamos una parte y eso no puede ser» Saúl Ñíguez

Sául Ñíguez, que acabó el duelo como lateral izquierdo, lo que ya deja de ser noticia porque el brasileño Renan Lodi comenzó como un cohete y ahora resulta intrascendente en ataque y vulnerable en defensa, apeló a la «autocrítica». «Tenemos que aprender de los errores porque va quedando menos tiempo y estas cosas no se pueden repetir. Siempre regalamos una parte y eso no puede ser. En la segunda nos toca remar mucho. Es cosa de cada uno de los jugadores, de mirar cada uno hacia dentro y saber lo que hicimos mal», subrayó.