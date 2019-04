Cuartos El rey de las islas no teme a los dragones El Liverpool visita Oporto con una buena ventaja, nunca remontada por los lusos, en un mes de abril que puede convertir el sueño del doblete en pesadilla AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 17 abril 2019, 07:23

Todo parece en contra del Oporto, que no ha llegado a semifinales en 15 años -desde la recordada 03-04 que ganó el título- y además no ha ganado nunca al Liverpool: tres empates y cuatro derrotas en sus siete partidos contra el Liverpool. Los 'dragoes' ha perdido sus cuatro eliminatorias europeas en las que cayó 2-0 en la ida, la más reciente ante el Borussia Dortmund en los dieciseisavos de la Europa League 15-16. De hecho, sólo han ganado solo cinco de las 21 eliminatorias en las que perdieron la ida a domicilio, aunque sí remontó en octavos un 2-1 en Italia tras vencer en la prórroga en Do Dragão.

El Oporto sabe de la dificultad de la tarea y quizá por ello su técnico, Sérgio Conceiçao, no reservó a nadie ante el Portimoense ya que a falta de cinco jornadas sigue empatado a puntos con el Benfica en la Liga NOS. Recupera a los sancionados Pepe y Héctor Herrera, que no jugaron en Anfield por sanción, aunque tiene la duda de Jesús Corona. Óliver Torres podría empezar en el banquillo después de que en la ida participase en el 1-0 que se introdujo en la red de Iker Casillas, espectador de ambos tantos. Marega, con seis goles en la Champions, deberá mostrar más acierto que hace una semana para que su equipo acceda a semifinales.

El Liverpool sabe que tiene gran parte de la eliminatoria encarrilada, pero Jürgen Klopp insiste en no mostrar demasiada confianza. Sus jugadores afrontan el choque después del duro compromiso liguero con el Chelsea, en el que los 'reds' sacaron adelante una victoria por 2-0, con actuación magistral de Mohamed Salah, y que les permite seguir pugnando por la Premier con el Manchester City. En esa doble pugna por la primera liga en treinta años y una 'Champions' que no llega desde 2005, vive un Liverpool que sigue optando a un doblete inimaginable hace muy poco. Su gran eficacia defensiva, es el equipo menos goleado de la Premier y ya el año pasado aguantaron una renta de 3-0 ante el City, gracias al buen rendimiento de Virgil Van Dijk les genera confianza aunque sepan que el Oporto saldrá volcado dado que no tiene nada que perder.

En principio, Klopp recupera a Robertson, ausente en la ida por sanción, por lo que Dejan Lovren y Joe Gomez se jugarán una plaza en el centro de la zaga. En principio parece que el multiusos James Milner podría sustituir al maltrecho Jordan Henderson, tocado en el tobillo ante el Chelsea. De conseguir el pase, sería la primera vez desde las 06-07 y 07-08 que los del norte de Inglaterra encadenan dos semifinales de Liga de Campeones. Curiosamente, Iker Casillas estaba en el Real Madrid cuando el equipo blanco cayó ante el Liverpool en los octavos de la 08-09, la recordada cita del 'chorreo' del entonces presidente Vicente Boluda que terminó con un 0-1 y un 4-0 en Anfield.

Alineaciones probables:

Oporto: Casillas, Militão, Pepe, Felipe, Telles, Otávio, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona; Marega y Tiquinho.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Keita, Wijnaldum, Milner, Salah, Mané y Firmino.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Hora: 21.00 horas. Do Dragao,

TV: Movistar Liga de Campeones 1