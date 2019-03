Messi: «La Juve pasó por encima del Atleti y Cristiano tuvo una noche mágica»

Leo Messi volvió a vivir una gran noche europea ante su afición. Con el doblete ante el Lyon ya suma 62 goles en 61 partidos de Champions en el Camp Nou si bien llevaba tres eliminatorias sin marcar. «Nos complicamos solo el partido en una acción a balón parado. Pasamos minutos de sufrimiento. Con el 3-1 todo se calmó. Salimos desde el inicio a buscarlo. Cuando encontramos el gol manejamos la pelota, la movimos con calma, se vio la mejor versión».

Messi destacó el comienzo brillante aunque después hubo ratos de sufrimientos. «Salimos a buscar el partido, aunque quizás algo acelerados. Cuando encontramos el 1-0 manejamos el balón con calma, y ahí se vio la mejor versión del equipo. Con el 3-1 encontramos espacios, recuperamos y corrimos. Y así llegaron los goles. Pasamos un ratito de sufrimiento con el 2-1, e innecesario, porque nos complicamos la vida a balón parado. Por suerte llegó el 3-1 y eso nos hizo estar tranquilos», si bien reconoció que el 3-1 «entró con suspense; cuando vi que la tocó el portero pensé que no sería gol, pero por suerte entró»,«.

El argentino también analizó los posibles rivales, a los que ve realmente complicados. De hecho, detalló las virtudes de algunos de ellos como la Juventus, que fue capaz de remontar un 2-o al Atlético. «Muchas cosas me han gustado de la Champions. Para empezar lo de Cristiano y la Juventus fue impresionante, una gran sorpresa, pensé que el Atlético tendría más fuerza, pero la Juve le pasó por encima y Cristiano tuvo una noche mágica. Todos los equipos están complicados ahora. A ver quién nos toca. El City, por ejemplo, o el Ajax, que demostró que es un equipazo de jóvenes sin miedo a nada. El Liverpool tiene mucha pegada...«.

«Hay una cosa de Leo que es fundamental por lo que transmite al equipo, por lo que transmite al público y por lo que transmite al contrario» valverde

Su técnico, Ernesto Valverde se rindió a Leo Messi. «No, no lo sabía. Tuvo una sangre fría increíble en el penalti a lo Panenka. Pero siempre cruzo los dedos para que la pelota entre. Hay una cosa de Leo que es fundamental, por lo que transmite al equipo, por lo que transmite al público y por lo que transmite al contrario. Le das el balón y entonces piensan: 'No es lo mismo' Lo digo por experiencia», dijo el cacereño mientras que su compañero Jordi Alba volvió a alabarle: «Está claro que tener a Messi nos da un plus y hay que aprovecharlo. Esto es un equipo pero Messi marca la diferencia como hoy, es admirable verle jugar».