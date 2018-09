Champions Sergio Ramos: «Preferimos una Champions a tres Copas del Rey» Sergio ramos, en rueda de prensa. / Reuters El capitán del Real Madrid manda un recado a Griezmann: «La ignorancia es muy atrevida, se debería dejar aconsejar por su entrenador» JAVIER VARELA Madrid Martes, 18 septiembre 2018, 14:02

Sergio Ramos nunca se muerde la lengua y en la primera rueda de prensa de la temporada en la Champions League fue fiel a su estilo. El capitán blanco no eludió ningún tema y quiso mandar mensajes claros con diferentes destinatarios.

«Yo prefiero una Champions aunque todas las competiciones son importantes, no es fácil ganar Champions y hay que darle más valor», recordó el central. «No es normal ganar tantas Champions y tan pocos años y te aseguro que Isco y el resto prefieren una Champions a tres Copas del Rey», dijo en alusión a las palabras que dijo el malagueño tras conquistar la tercera 'orejona' consecutiva.

El siguiente objetivo del capitán fue Antoine Griezmann, el jugador francés del Atlético de Madrid. El galo confesó hace unos días que ya come en la misma mes que Cristino y Messi, a lo que Sergio Ramos le contestó: «La ignorancia es muy atrevida. Cuando le oigo hablar me acuerdo de muchos grandes jugadores y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro». Además, se permitió el lujo de darle un consejo: «Se debería dejar aconsejar por su entrenador». «Eso sí, es un gran jugador», aclaró.

La Roma será el primer rival de un largo camino hasta la final de Madrid, una cita que Ramos todavía ve lejos. «Nos queda un camino muy largo con grandes rivales», señaló. Además, reconoció que «el Barça es siempre de los favoritos y es normal que Messi haga hincapié en esta competición». El capitán blanco no eludió el favoritismo que tiene l equipo blanco porque «hay que creer». «No nos gusta ir de favoritos, pero jugamos convencidos de que podemos ganarla», dejó claro. Un estatus que les da haber ganado el título las tres últimas temporadas: «Nos sentimos orgullosos y no perdemos la ambición. Las tres Champions consecutivas no son casualidad. Por eso somos el mejor equipo del mundo»

Por último, Ramos habló sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo y de los que dicen que sin el portugués, el equipo es mejor o peor. «Respeto la opinión del que piensa que sin él somos más fuertes. Cristiano te da muchas cosas y te quitaba otras. Era muy vertical y tenía mucho gol y esas virtudes hay que adaptarlas y el equipo tiene más posesión y hay que potenciarlo y aprovecharlo». Además, recordó que «Cristiano Ronaldo ha marcado una época maravillosa en el Madrid y ha batido todos los récords. Pero ya es pasado. El hueco que deja, que es grande, ha sido ocupado por otros que vienen con ambición».

Y uno de esos jugadores es Marco Asensio, que parece haberse hecho con un sitio en el equipo titular del Real Madrid. «A Asensio le tengo un cariño especial y me recuerda a cuando llegué yo», confesó el central. «Ya va siendo hora de meterle alguna piedrecita pero poco a poco», bromeó. Para el sevillano, Asensio «ya es titular y asume un rol importante y estoy convencido de que marcará una época».