Simeone: «Muchas veces se es irrespetuoso con nuestro estilo»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que «muchas veces no se es respetuoso con los estilos y las formas» de juego del equipo rojiblanco, pero remarcó que su conjunto tiene que «mirar para adelante, creer» en lo que hace y «después ejecutarlo» sobre el terreno de juego.

«No pienso tanto (si se cuestiona el estilo del Atlético), simplemente trato de buscar las mejores soluciones que encuentro en mi equipo para poder competir, para poder seguir estando en los mejores lugares y a eso pongo toda mi atención. El fútbol es maravilloso, porque todos podemos opinar y todos podemos abrir juicios u opiniones de lo que creemos y de lo que vemos», dijo.

«Soy muy respetuoso, y lo he sido siempre, con todos los sistemas, con todas las formas, y está claro que muchas veces no se es de la misma manera respetuoso con los estilos y las formas que tenemos nosotros. No podemos cambiar a la gente. Tenemos que mirar para adelante, creer en lo que hacemos y después ejecutarlo», añadió el técnico en la rueda de prensa de la víspera del partido de la Liga de Campeones con el Mónaco en el estadio Wanda Metropolitano.

«Después, cada uno puede opinar lo que quiera. El fútbol es maravilloso y hablan todos», abundó el entrenador, que este martes encara un nuevo reto en la Liga de Campeones, la competición que le falta a él y a su equipo por ganar, de la que se quedó a un pasito tanto en 2014 como en 2016, en ambas subcampeón ante el Real Madrid.

En ese sentido, Simeone expresó que «la consecuencia del trabajo traerá los resultados». «Cuando hablo que tengo muchas situaciones por delante importantes, lo tengo acá al lado mío (estaba Lucas Hernández) a un referente de las cosas importantes que tengo por delante, como los Thomas, los Saúl, los Lemar, que son jóvenes y son los que me empujan a seguir viendo que el Atlético de Madrid tiene presente y tiene futuro», destacó.

«Cuando vine acá al Atlético de Madrid me ilusioné y me imaginé un equipo que compita por los mejores lugares del mundo. Estamos cerca. A ver si nos podemos acercar aún más a lo que quiero», recalcó Simeone, al que le preocupa, «como siempre, todo» antes de un partido, en este caso este miércoles con el Mónaco en el Metropolitano.

«Poder transmitirle primero al equipo la idea del partido, poder ejecutar en el campo las características como equipo que tenemos y que venimos mostrando, que siempre es en crecimiento, y poder hacer un partido donde nos sintamos más cómodos. Tenemos la necesidad de poder ya estar en octavos mañana a la noche», agregó.

Valoración de Henry y el Balón de Oro

Enfrente estará Thierry Henry, técnico del Mónaco. «Está comenzando como entrenador y tiene un desafío importante, como nos pasa a casi todos los entrenadores cuando tomamos un equipo en dificultad. Seguramente podrá transmitir toda su experiencia y trayectoria. Es un hombre con mucha personalidad», valoró.

«Seguramente, tendrá un montón de situaciones importantes para trasladarles a sus futbolistas. Está intentando buscar unas soluciones a este momento del Mónaco. El otro día mejoró contra el Caen y me imagino que mañana vendrá a competir de la mejor manera. En fútbol sabemos que nadie te regala nada», advirtió.

También fue preguntado por el Balón de Oro. «¿Son situaciones que votan los periodistas no? ¿Sí? ¿Seguro? Los mejores en el último año sin ninguna duda fueron Griezmann y Varane. Después, si votan los periodistas y han votado bien tendría que ser esto», apuntó.