Ocatavos | ida Valverde: «No podemos estar contentos con el resultado» El entrenador del Barcelona, ha calificado el encuentro como un «gran partido a pesar del resultado». No se fía del Lyon en su visita al Camp Nou, puesto que «el resultado es peligroso» ICÍAR MUÑOZ Madrid Martes, 19 febrero 2019, 23:54

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostraba «contento» tras el encuentro entre el Olympique de Lyon y Barcelona (0-0) del que «esparaba más», ya que el resultado no demuestra el partido que ha realizado el equipo catalán.

«Hoy no ha podido ser, pero hemos hecho un gran partido. Sabíamos de la exigencia del encuentro. Hemos dominado el juego y creado muchas ocasiones. Del partido me quedo con todo, me ha gustado mucho, pero evidentemente no podemos estar contentos con el resultado. No es fácil ganar en Champions fuera de casa. Este es el camino que tenemos que seguir. Tenemos la eliminatoria en el aire, todavía sin decidir», calificó el encuentro el técnico español.

Luis Suárez con este partido lleva más de 24 horas sin ver puerta, por lo que el entrenador del Barça fue preguntado sí le preocupa la situación del jugador: « Me preocuparía si no generara ocasiones de gol. Es un jugador que siempre pelea, que siempre está ahí, si no las tiene las genera. Es un dolor de cabeza para el rival».

«Somos un equipo fuerte en casa, hemos hecho todo para ganar, pero no ha podido ser. En el Camp Nou somos un equipo potente, nos va a hacer falta que nuestra afición nos empuje, para sacar un resultado positivo,ya que el resultado es peligroso», conluía haciendo un llamamiento a la afición.