Xabi Alonso: «Ya conocía la cultura del club más grande del mundo»

Madrugador y con el discurso bien aprendido, sin una palabra más alta que otra y la apariencia de ser un perfecto conocedor de lo que se cuece en el Real Madrid. Así compareció este martes ante los periodistas Xabi Alonso, convencido de que el exigente duelo de la sexta jornada de la Champions ante el Manchester City en el Bernabéu no es un 'match ball' en contra para él sino una oportunidad excelente para que el equipo blanco se reencuentre con su mejor versión y con una afición que le reprendió en la reciente derrota ante el Celta.

Insistió el técnico guipuzcoano en que su equipo debe «estar preparado» para afrontar «situaciones delicadas» como esta, y apeló a la «calma, la unidad y la responsabilidad» para avanzar juntos. Remarcó que ya conocía la «cultura del club más grande del mundo», y aseguró que está preparado para afrontar este tipo de situaciones y que el Madrid es un equipo, un club en el que todos van «unidos de la mano».

El preparador madridista tiene claro que ganar al City de Pep Guardiola, cuyas visitas al Bernabéu siempre dan un morbo añadido a los partidos, «puede transformar el enfado en ilusión». «Afortunadamente, en fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido y ahora estamos en ese momento», recalcó el tolosarra. Cree que todavía se encuentra en un proceso en el que se requiere «tener esa interacción con los jugadores, cómo quieres jugar, y algunos días van bien, otros días no».

Por otro lado, Alonso insistió en que «la comunicación es constante» con la directiva del club y que se hace «desde la confianza, la unidad y el cariño». «Todos estamos juntos en esto», enfatizó el técnico vasco antes de dejar sentado que tras la derrota ante el Celta, «como siempre», ya ha sacado «las conclusiones» y que «ahora en la cabeza solo está el City». «Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea, incluso en los jugadores, y eso es lo que está ahora en nuestra cabeza», expresó.

«Esto tenemos que pasarlo en los momentos buenos y no tan buenos, sin fisuras y con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. El del City es un partido muy bonito, muy ilusionante y ya desde ahora en el entrenamiento se nos tienen que ir encendiendo los ojos para jugar, para tener esa energía, para que el Bernabéu le guste lo que ve y para que tengamos esa confianza. Es muy importante esa conexión emocional con la gente y tiene que partir de nosotros porque si eso sucede tendremos buena oportunidad de ganar», aseveró el guipuzcoano. Esperamos poder hacer un buen partido, no creo que nadie tenga dudas de que podemos ganarle el City, pero para ello tenemos que jugar con un buen ritmo, una buena intensidad y competir«, añadió.

Evitó entrar en conjeturas sobre una eventual destitución en caso de derrota ant el City y un posible aterrizaje futuro en el banquillo del Liverpool. Tampoco quiso entrar a valorar lo que le está apasando a Arne Slot en los 'reds'. Admitió que no descartaría un día entrenar en la Premier League porque tiene «un vínculo muy especial con los clubes ingleses», sobre todo con el Liverpool. «Ahora mismo este es el lugar en el que quiero estar y es mi lugar, en el futuro nunca se sabe lo que podría pasar», sentenció.

Xabi Alonso recordó que su equipo se ha enfrentado ya al conjunto de Pep Guardiola «muchas veces en los últimos años». «Sabemos lo que cabe esperar, pero por supuesto es un gran reto y lo veo como una oportunidad», indicó. «Pep creo que ya lleva ocho años en el club con diferentes fases y diferentes equipos porque ha ido evolucionando. Este año ha ido incorporando jugadores nuevos y jugadores que habían sido importantes ya no están este año, pero sigue con cosas que son muy, muy reconocibles después de tanto tiempo. Es un gran rival».