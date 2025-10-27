El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Ochotorena, en una de sus etapas con el Valencia Lázaro de la Peña

Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia

El club ha lamentado la pérdida a los 64 años de todo un emblema para los de Mestalla en distintas etapas profesionales

Eric Martín

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:59

Triste noticia la que ha azotado al mundo del fútbol y en especial al valencianismo en este inicio de semana. José Manuel Ochotorena ha fallecido a los 64 años de edad. Una muerte repentina que significa un golpe duro y doloroso para una persona muy querida y que se convirtió en todo un emblema en Mestalla.

El guipuzcoano deleitó en su etapa como futbolista profesional con el Valencia CF entre las temporadas 1988 y 1992, donde incluso llegó a ser el Zamora de la competición. Después, ya retirado volvió al club como entrenador de porteros en dos ciclos diferentes. Primero, nada más colgar los guantes. Después, en 2007, previo paso por el Liverpool y la selección española.

Ochotorena no llegó a conquistar ningún título con la entidad valenciana, pero durante las campañas en que estuvo sí se convirtió en uno de los hombres importantes del proyecto. Fue con el Real Madrid en el club en el que alzó tres Ligas, una Copa del Rey y dos Copas de la UEFA.

Desde el Valencia CF se ha compartido esta triste noticia. «Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero. Descanse en paz», dicta el comunicado oficial.

