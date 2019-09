Grupo C | Primera jornada El Getafe ansía recuperar la sonrisa ante el Trabzonspor El conjunto azulón vuelve a Europa y busca su primera victoria de la temporada en el estreno de la Europa League ante el rival más asequible del grupo C JAVIER VARELA Madrid Jueves, 19 septiembre 2019, 07:32

Nueve años después, el Getafe regresa a Europa con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada después de un arranque complicado con tres empates y una derrota en Liga. No llega en el mejor momento el reestreno del EuroGeta. Los azulones, muy lejos del nivel mostrado la pasada campaña en la que a punto estuvieron de meterse en la Liga de Campeones, comienzan con un choque inédito ante el Trabzonspor turco, en teoría el rival más sencillo del grupo C y que no tiene buenos recuerdos de sus enfrentamientos ante equipos españoles. De los 13 partidos que ha disputado sólo ha ganado dos y ninguno de los siete encuentros disputados en España (cuatro empates y tres derrotas).

José Bordalás, conocedor de la necesidad de saborear la primera alegría de la temporada, afronta el choque con su once de gala. Lo hace sobre todo con la intención de recuperar la moral de una plantilla que no termina de carburar y que está en puestos de descenso por primera vez desde que Bordalás llegó al banquillo del Coliseum. «Mañana es un día histórico para el club y para la ciudad de Getafe. Estamos con mucha ilusión por disputar una competición como la Europa League, que es complicada, importantísima para nosotros y tenemos una gran responsabilidad», señaló el técnico.

El empate ante el Betis del domingo, cuando parecía que iba a conseguir los tres puntos al jugar en superioridad numérica, dejó al equipo tocado y el Trabzonspor debe ser el bálsamo que sirva de punto de inflexión. Con partido de Liga el domingo por la mañana y poco tiempo para descansar, todo hace pensar que Bordalás tendrá que hacer rotaciones. Quizá donde más cambios haya sea en ataque, donde podría apostar por la pareja formada por Ángel y Enric Gallego o mantener a Jorge Molina y Mata. «El Trabzonspor es un equipo con jugadores con mucha experiencia a nivel internacional y será un partido complicado», avisó el técnico del Getafe que está pendiente del estado físico de Fajr -que regresó tocado de la concentración con Marruecos-. «Afrontamos el partido con alegría e ilusión porque es una competición importantísima para nosotros Esperamos que nuestro público disfrute con nuestros partidos», confesó Bordalás.

El Trabzonspor tampoco comparece en el primer duelo del grupo en su mejor momento al estreno europeo, aunque los turcos tuvieron que eliminar en la fase previa al Sparta de Praga, primero, y después al AEK Atenas, con el que sufrió mucho para pasar de ronda y que celebraron los futbolistas bailando sobre el césped. Cinco años después de su última presencia en Europa, el equipo de Ünal Karaman afronta el choque tras ver cómo le empataba el Genclerbirligi (2-2) en los minutos finales y se aleja de la parte alta de la tabla que domina el Alanyaspor.

En sus filas hay jugadores de la importancia del delantero centro inglés Daniel Sturridge, exfutbolista del Chelsea o Liverpool y que debutó el pasado domingo, el mediocentro nigeriano Obi Mikel y el centrocampista argentino José Sosa, con pasado en el Atlético de Madrid, en la recordada 13-14. Pero el verdadero peligro del equipo turco es el delantero noruego Alexander Sorloth, que ya ha marcado 4 goles esta temporada. Él será la única referencia ofensiva ante la baja de Caleb Ekuban, que sufrió la pasada semana la fractura de un dedo del pie izquierdo y que había marcado cinco goles esta temporada. Sólo la entrada de Sturridge podría hacer variar a Karaman su tradicional 4-5-1 por un 4-4-2.

El Coliseum registrará una entrada espectacular ya que además de los aficionados azulones, se esperan hasta un millar de aficionados turcos, con o sin entrada dado que hay residentes en la península con intención de buscarla por los alrededores del estadio, que ha provocado que el partido sea declarado de alto riesgo.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria, Damián Suárez, Djené, Cabrera, Nyom o Kenedy, Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Mata o Ángel y Molina.

Trabzonspor: Cakir, Nóvak, Türkmen, Hosseini, Joao Pereira, Sosa, Mikel, Patmak, Avdjaj, Sturridge o y Sortloth o Nwakaeme.

Árbitro: Matej Jug (Eslovenia)

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y TV: 18:55, Movistar Liga de Campeones.