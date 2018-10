Jornada 3 Sin confianzas ante el rival más débil El Sevilla se enfrenta en el Pizjuán al Akhisar, colista en la liga turca y que todavía no ha ganado en la fase de grupos, con la intención de Machín de hacer rotaciones para dar descanso a sus hombres más importantes LUIS F. GAGO Sevilla Jueves, 25 octubre 2018, 07:33

Tercer partido del grupo J para un Sevilla que necesita volver a ganar en su competición fetiche para retomar la senda en la buena dirección hacia la siguiente fase. Los hispalenses recibirán en casa al Akhisar turco, que no solo es colista con dos derrotas en la clasificación europea sino que también lo es en la liga nacional turca, donde actualmente es de los peores equipos de la competición y con bastante diferencia. Se presenta una oportunidad de oro para los de Nervión de dar una alegría a su afición tras el varapalo como visitante hace tres semanas en tierras rusas ante el Krasnodar, que remontó al pentacampeón en un encuentro muy mal disputado por los sevillistas.

Pero no solo es una gran oportunidad para los hombres de Machín de ganar y lograr alcanzar una vez más la primera plaza del grupo. Del mismo modo es una gran ocasión para el técnico soriano de hacer rotaciones ante el equipo más débil del grupo y, seguramente, de toda la fase de grupos para de esta forma dar descanso a su once de gala que lleva varias jornadas disputando partidos sin parar y el cansancio empieza a notarse como bien se vio en la pasada jornada liguera en el Nou Camp ante el Barcelona. Toca dejar sitio a los menos habituales como Nolito, Roque Mesa, Muriel, aunque al mismo tiempo es un buen momento para meter de nuevo en la dinámica a los hombres claves que han estado parado por lesiones como Escudero y Mercado ya disponibles para el entrenador después de sus lesiones de brazo de distinta envergadura. O incluso comprobar si el fichaje más caro de este año, Promes, es de verdad valido para alternar en la delantera o directamente es otra pérdida de dinero y de tiempo desde la secretaría técnica del Sevilla.

Porque el problema principal de los andaluces que Machín no ha dudado en gritar a los cuatro vientos para que no se olvide en la planta noble del Pizjuán de la necesidad de fichar en el mercado de invierno. Las bajas, la mala planificación en último tramo del campeonato con opciones A, B, C y así hasta completar el abecedario que no cuajaron, la falta de efectivos en lugares claves como la defensa o los laterales, además de la mala suerte de las lesiones han provocado alamar en la cuerpo técnico de cara a una temporada que se presenta complicada. Sobre todo porque la clase media de la Liga ha aumentado su nivel como bien se puede apreciar en la clasificación nacional y encima ahora llega el tramo más difícil, donde de verdad se van a ver las opciones para los sevillanos de comprobar si tendrán un final de campaña a ritmo alto o terminarán en chanclas ya en marzo. Liga, Copa del Rey y Europa League son las tres competiciones en las que el Sevilla puede, y debe, aspirar a todo tal y como se ha presentado el panorama balompédico con muchas alternativas.

Son bastantes frentes abiertos los que se presentan ante Machín y debe conjurar a toda su plantilla para llevarlos a buen puerto. Empero para ello necesita fondo de banquillo y hacer rotaciones con cabeza. Las primeras, ante el colista. Oportunidad de oro para finiquitar un duelo por la vía rápida, con descanso y sin sobresaltos. Toca comprobar si el proyecto del soriano es el adecuado. Primera prueba importante ante rival muy inferior para calibrar opciones. Solo vale ganar. Y hacerlo con comodidad.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Vidal, Mercado, Sergi Gómez, Carriço, Escudero; Roque Mesa, Borja Lasso, Nolito, Muriel; y Promes.

Akhisar: Ozturk; Kisa, Çeviker, Barbosa, Seleznyov, Güller, Vural; Lopes, Josué, Osmapasa; y Ayik

Árbitro: Kevin Clancy (Escocés).

Hora: 21.00 horas

TV: GOL