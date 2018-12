Grupo J | Sexta jornada Todo o nada para el Sevilla en la Europa League Pablo Machín, entrenador del Sevilla. / Kai Försterling (Efe) Los hispalenses se la juegan ante el Krasnodar en el Pizjuán tras su derrota por la mínima ante el Standard de Lieja que dejó el grupo en un pañuelo y a los sevillistas a un paso de la eliminación LUIS F. GAGO SEVILLA Jueves, 13 diciembre 2018, 06:47

Semana convulsa la vivida por el sevillista en la semana en la que se juega la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. El lunes, cuando nadie lo esperaba, durante la Junta de Accionistas se produjo la bomba informativa dentro de la comunidad hispalense como fue la posible venta del equipo de Nervión a un fondo de inversión extranjero. Las especulaciones sobre la posible llegada de capital norteamericano o chino que aterrice y deje promesas que después se las puede llevar el viento dejó en un segundo plano el aspecto deportivo de la entidad. Todo ello pese a que el Sevilla se juega su pase a la siguiente ronda en su competición fetiche. Frente a los rusos del Kranosdar, Pablo Machín tiene una tarea compleja como es la de seguir dando minutos a los suplentes pero buscar el equilibrio con sus jugadores más en forma si quiere no pasar a la posteridad como uno de los técnicos que dejó en evidencia a los sevillanos pentacampeones de la extinta Copa de la UEFA. El preparador desea que la afición les arrope y se olvide de lo extradeportivo: «Seguro que los seguidores saben lo que nos jugamos y debemos ir todos a una; luego que pase lo que tenga que pasar».

Ahora el equipo nervionense es segundo con nueve puntos en el grupo J. Está igualado con el Standard de Lieja, equipo con el que perdió por la mínima en la última jornada, lo que supuso un jarro de agua fría para muchos futbolistas ya que un empate en tierras belgas hubiera significado disfrutar el presente choque frente a los rusos sin tensión y ya clasificados. Pero la realidad ahora es bien distinta. Porque el Krasnodar es primero, con 12 puntos, líder absoluto que depende de sí mismo para estar en dieciseisavos. Necesitan los rusos un punto para clasificarse como primeros, pero hasta perdiendo se clasificarían si el Standard se dejara los suyos por el camino. Incluso ganando el Standard, el Krasnodar debería perder por 5-0 o por un margen de cinco goles para caer eliminado. Por el contrario, el Sevilla se clasificará si gana o, al menos, iguala el resultado del Standard debido a sus mejores números en el enfrentamiento directo.

Todas estas cábalas convierten el duelo en el Pizjuán en la primera gran final que tendrá que afrontar el técnico soriano como entrenador del Sevilla. No era lo esperado por él, porque confiaba llegar a estas alturas del campeonato con el equipo más consolidado en la Europa League, con menos problemas físicos y tácticos por pulir y con las cuentas pendientes ya resueltas en todas las competiciones antes del parón navideño. Empero, la realidad le ha estropeado los planes al ex del Girona. Ve como muchas de sus ideas ya están bien implementadas por muchos de sus hombres más importantes, aunque otros están fuera del barco. «Estamos mentalizados en Krasnodar y minimizar sus virtudes y eso es lo que el entrenador va hacer», aseveró el preparador de los hispalenses. Es por ello que solo confía en pocos profesionales a su cargo y ha pedido, por no decir exigido con mayor vehemencia, tanto por privado como públicamente, que le traigan fichajes nada más se abra el mercado invernal. Porque los necesita como técnico y sobre todo lo precisa un equipo que va camino de hacer una temporada histórica si logra apuntalar las posiciones más importantes; aunque también podría desembocar en una campaña aciaga de no concretarse esos refuerzos que tanto anhela el equipo técnico.

Solo toca saber si desde la planta noble del Pizjuán, entre venta a norteamericanos o chinos, tienentiempo de ver esas mismas carencias y conocer los pormenores que necesita la plantilla, o prefieren seguir viviendo en la nube del futuro dólar sin importarle lo que ocurra a ras de césped. Entre tanto, llega el Krasnodar, equipo con el que perdió en la primera vuelta de la fase de grupos y el que tendrá la llave de la primera piedra en el camino que se ha encontrado el Sevilla en su peregrinar hacia la sexta Europa League.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik, Promes, Sergi Gómez, Kjaer, Mercado, Escudero, Banega, Sarabia, Vázquez, Ben Yedder y André Silva.

Krasnodar: Kritsyuk, S. Petrov, Martynovich, Spajic, Ramírez, Gazinski, Kaboré, Mamaev, Wanderson, Cueva y Claesson.

Árbitro: Daniel Stefanski (Polaco).

Hora: 18:55 horas

TV: Movistar Liga de Campeones.