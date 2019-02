Dieciseisavos | Vuelta El Sevilla se viste de Champions en la Europa League Pablo Machín, entrenador del Sevilla / REUTERS Los de Nervión se juegan el pase a los octavos de final con una renta mínima de 0-1, lograda en la ida frente a una Lazio que recupera efectivos y calibrará el estado de ánimo sevillano. LUIS F. GAGO Sevilla Miércoles, 20 febrero 2019, 07:25

Día de Champions para el pentacampeón de la Europa League. El Sevilla disputa la vuelta de los dieciseisavos de final ante la Lazio este miércoles de Liga de Campeones porque si no coincidiría en el mismo día y hora con el eterno rival de la ciudad, el Real Betis. Es por ello que el Pizjuán se engalanará con su mejor puesta en escena, la directiva reclamando apoyo a la afición y la plantilla, empezando por el técnico, reconociendo que darán el máximo ante el Everest balompédico que le espera al equipo en el campeonato nacional. El Barcelona espera este fin de semana pendiente de si los andaluces seguirán con su mala racha en la Liga, donde el cuarto puesto pende de un hilo y Pablo Machín está cada vez más cuestionado, o bien, por el contrario, los catalanes podrán encontrarse a un Sevilla distinto, con los ánimos inflados gracias al pase que podría lograr ante los italianos.

Porque el duelo frente a la Lazio será capital para los intereses sevillistas. Una eliminación o un pase marcará el devenir de la temporada y, posiblemente, el futuro en el banquillo de Machín. Una apuesta de tres años que puede truncarse con una planificación coja desde la dirección deportiva y una mala capacidad de decisión del propio preparador soriano en cuanto a la gestión de sus recursos. Desde la planta noble de Nervión se piensa que la inversión y diseño hechos dan para sacar un mayor rendimiento del que Machín está logrando por el momento. Con un comienzo prometedor, la dolorosa eliminación en Copa y la citada mala racha de resultados en las sucesivas jornadas ligueras han desembocado en unas duras críticas al cuerpo técnico, que tendrá un primer veredicto en el encuentro de la Europa League.

Al entrenador sevillista se le cuestiona con frecuencia su falta de flexibilidad a la hora de cambiar el esquema o no saber reaccionar cuando las circunstancias son adversas. También se le atribuye poco atrevimiento en el momento de marcar las diferencias e ir a por los partidos. Con el 0-1 que trae a favor de la ida, cierto miedo existe entre la hinchada rojiblanca de ver a un Sevilla agazapado atrás, con cobardía y sabiendo, como es conocido en el mundo del fútbol cuando se aboga por esta forma de actuar, que el final suele ser bastante nefasto. El soriano, por su parte, lo niega. «Sé lo que les digo a los jugadores, nuestra intención no es salir atrás. Otra cosa es que el rival te someta por lo que sea. En otros partidos hemos salido francamente bien, pero lo que marca es la efectividad», aseveró. Añadió que las críticas no le hacen dudar de su forma de actuar. «Forma parte del fútbol y cuando estás en un equipo de máxima exigencia es normal que cuando sufres una derrota estés muy dolido, como noté al equipo, como estaba yo y como estará todo el entorno», afirmó con cierto tono de malestar ante la insistencia de los periodistas por un posible ultimátum desde la directiva en el caso de caer eliminado.

Complicada prueba a la que se enfrenta el Sevilla pese a tener una mínima renta a su favor, toda vez que el contrincante es un hueso duro de roer, como ya demostró en el Olímpico de Roma. Volverá a tener para su remontada a Milinkovic-Savic, como arma letal, sobre todo a balón parado, uno de los puntos flacos nervionenses. En día de Champions, un Sevilla que aspira a estar en esa competición el año que viene deberá demostrar primero si quiere seguir vivo en la Europa League.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik, Sergi Gómez, Kjaer, Mercado, Jesús Navas, Amadou, Vázquez, Roque Mesa, Promes, Ben Yedder y André Silva.

Lazio: Strakosha, Luis Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Cataldi, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Correa y Caicedo.

Árbitro: Anthony Tylor (Inglés).

Horario: 18:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones