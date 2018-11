Grupo J I Jornada 5 El camino tortuoso hacia la 'sexta' pasa por Lieja El Sevilla necesita al menos un empate frente al Standard en tierras belgas para conseguir clasificarse para la siguiente ronda con una jornada de antelación LUIS F. GAGO Jueves, 29 noviembre 2018, 06:32

Viaja el Sevilla a Bélgica con la intención de traerse en el avión de vuelta a la capital de Andalucía la clasificación para la siguiente ronda en el equipaje de mano. Esa es la intención. Ahora toca hacerla realidad. Necesitan los hispalenses un empate. Con tablas en el marcador, los de Machín pasarán la primera fase de manera matemática y con una jornada de antelación. No tendrán que jugarse la clasificación ante el Krasnodar, el único equipo que hasta la fecha le ha hecho hincar la rodilla en un grupo que a priori parecía fácil pero que se ha ido complicado a medida que pasan los partidos. Ahora, ante el Standard de Lieja tienen los andaluces una oportunidad de oro para ampliar su buena racha de resultados en las últimas fechas. Líderes en la Liga, busca el equipo dar un paso más hacia el otro objetivo de la temporada, el más real y factible, que es llegar lo más lejos en su competición fetiche y, por qué no, conquistar la sexta Europa League para su recientemente inaugurado museo.

El primer paso será un equipo belga que no debería dar problemas. En el encuentro de la primera vuelta en el Pizjuán ganó por goleada el Sevilla a un Standard de Lieja que resultó ser un juguete roto en manos hispalenses. Aquel abultado marcador supuso un alivio para la situación de Pablo Machín como técnico de la casa sevillista porque en aquel momento llegaban los rojiblancos con una mala racha liguera y en situación comprometido el dueño del banquillo. El entrenador soriano tuvo que cambiar su forma de entender la plantilla y pensar. Siguió manteniendo su base táctica y el esquema con tres centrales no era discutible, pero sí lo fueron los dos delanteros y el centro del campo. Tras la derrota frente al Getafe, la goleada propiciada a los belgas fue un punto de inflexión. Desde ahí las victorias sevillanas se cuentan por más de una decena y el ambiente está mal calmado en la planta noble del club.

Sobre todo están tranquilos en Nervión porque el liderato vuelve a dar prestigio a un Sevilla que tras la marcha de 'Monchi' vivió momentos indeseables y poco fructíferos la pasada campaña en la Champions. Ahora le falta dar un paso más y volver a la buena senda en Europa, ya que en el viejo continente el club nervionense no ha estado acertado. Demasiados altibajos, con la derrota ya indicada ante los rusos del Krasnodar y una victoria pírrica, en el último minuto y de penalti cosechada en la última jornada frente al colista del grupo J y de la liga turca, el Akhisar. Aquello fue un aviso para navegantes. En el actual fútbol globalizado ningún equipo es débil y la sorpresa está a la vuelta de la esquina por lo que las confianzas no son adecuadas. Ser pentacampeón no sirve de nada cada nueva temporada y solo con el peso del escudo, a día de hoy, los rivales no se asustan. Es necesario aportar valor y demostrar que se quiere llegar lejos.

Lieja es el primer paso para mandar un aviso. A partir de la fase de grupos llega lo importante, donde entran los caídos desde la Liga de Campeones y se ve quién realmente está preparado para heredar el cetro conseguido por el Atlético de Madrid la campaña pasada.

- Alineaciones probables:

Standard de Lieja: Ochoa; Goreux, Kosanovic, Fai, Miangue, Cavanda; Marin, Bokadi, Lestienne Bastien; y Sá.

Sevilla: Vaclik; Vidal, Kjaer, Mercado, Escudero, Arana; Sarabia, Banega, Vázquez; Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemán).

Hora: 21:00 horas.

TV: Movistar Liga de Campeones