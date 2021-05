La Liga se decidirá en la última jornada Agónico triunfo del Atlético después de remontar a Osasuna y ejercicio de supervivencia del Real Madrid en San Mamés A la izquierda, el Atlético de Madrid | A la derecha, el Real Madrid / EFE I. TYLKO | O. BELLOT MADRID. Lunes, 17 mayo 2021, 02:14

Si alguien se imagina lo que es una jornada de infarto, como decían los clásicos, aquí la tiene. Tremenda, agónica, un manual de equipo de sufridores como el Atlético, aunque esta vez con final feliz para ellos en la penúltima jornada, no todavía en el desenlace final de esta montaña rusa de campeonato. Completaron los colchoneros uno de sus mejores primeros tiempos del curso pero no descerrajaron a Osasuna, que se agarró a su portero, a los postes y a una falta de pegada insólita de Luis Suárez. Todavía se advertía cierta calma entre los rojiblancos porque el Real Madrid también empataba en Bilbao al descanso. Luego, cierto bajón físico y mucha más tensión. Dos goles que no subieron al marcador por fueras de juego indiscutibles de Savic y Carrasco, gol de Nacho en San Mamés y golazo del croata Ante Budimir en el primer remate de los navarros. Solo un cuarto de hora por delante y la Liga teñida de blanco, como nunca esta temporada. En la pausa de hidratación, Simeone mantuvo la fe y arengó a sus jugadores. Paciencia que los goles llegarán, les insistió. Empató Lodi, lateral que ataca mucho mejor que defiende, y a dos del 90, por fin acertó 'El Pistolero' tras enorme pase de Carrasco. Del drama a la locura. Pero hubo más, ya que el duelo acabó en el área del Atlético con una intervención salvadora de Oblak, más por el momento que por la dificultad. No hay campeón y la vida sigue igual, o no.

Le había trasladado toda su confianza en la víspera Simeone al afirmar que el campeonato entraba en la «zona Suárez», donde se supone que la experiencia y capacidad goleadora del ariete uruguayo deben marcar diferencias, pero quizá le trasladó más ansiedad. Se presentó en la penúltima jornada tras ocho sin ver puerta y encasillado en esos 19 goles desde que le marcó al Alavés hace casi dos meses. Consciente, además, de que los focos le apuntaban.

Los de los colchoneros porque le necesitaban y también los de una mayoría culé que, si el Barça no puede ser campeón, prefieren que lo haga el Atlético o, mejor dicho, que no sea campeón el Real Madrid. Como ante la Real, Suárez se se movió de maravilla, buscó las ocasiones, se las fabricó también, pero siguió negado en el primer acto. Pero no desesperó, siguió a lo suyo y el trabajo le premió en el momento cumbre.

Simeone volvió a dejar en el banquillo a Joao Felix. Saúl y Correa son dos de sus pretorianos, y Simeone no los traicionó en el momento cumbre. Entendió que se merecían ser elegidos para un duelo que podría valer una Liga.

Es difícil fabricar tantas ocasiones como las que dispuso el Atlético y no marcar para vivir una tarde algo más tranquila. A diferencia del último partido ante la Real Sociedad, se encontró enfrente con un equipo mucho menos alegre. Jugó con aparente tranquilidad, combinó rápido y con habilidad, encontró mucho a Correa entre las líneas enemigas y a Marcos Llorente por el costado derecho, pero no definió. O no fue preciso en el último pase, o no atinó en el remate, hasta 16 en este período, o apareció Sergio Herrera, un partido más salvador de Osasuna.

Sergio Herrera le sacó con el pie dos disparos cruzados a Suárez que, en la más clara, estrelló su remate en la madera. Recibió un pase de Correa, controló bien y buscó el pequeño hueco que le dejaban el portero y dos defensas bajo los palos, ya a la desesperada. Pero lanzó al poste. También disparó a la madera Saúl, esta vez de tiro lejano. Las oportunidades llegaban una tras otra. Correa, el mejor sobre el campo por su desequilibrio y capacidad para controlar de espaldas y girarse con inusitada rapidez, evidenció que lo suyo no es el gol.

En condiciones normales, el gol del Atlético sería solo cuestión de tiempo. Pero llegados aquí, el vértigo a ganar y el miedo a perderlo todo atenazan, agarrotan las piernas y nublan la mente. Seguía dominando, pero ya no jugaba con tanta soltura, ni arriesgaba en los pases, ni los futbolistas se movían tanto sin balón. Nervios, tensión, bronca de Savic y Budimir entre balcánicos y la aparición de VAR. En una acción a balón parado, marcó el central montenegrino tras peinar Saúl pero las líneas demostraron que estaba en fuera de juego. Entraba Joao Félix, que aportó una asistencia de gol y bastante templanza, y casi al mismo tiempo llegaban noticias de que el Madrid marcaba.

Gol de Osasuna y del Madrid

Además del gol de Nacho en San Mamés, Osasuna marcó en su primer remate a puerta. Más madera. Centro pasado, error de Lodi en la vigilancia y gran cabezazo de Budimir. Oblak intentó el milagro pero cuando metió la mano el balón ya estaba dentro. Se rehízo el Atlético, que sacó casta y orgullo de campeón.

También lo hizo el Real Madrid. Un gol de Nacho en San Mamés rescató al Real Madrid después de más de una hora de fútbol ramplón y mantiene el suspense sobre el color del alirón.

Todo se decidirá en la última jornada, en la que el equipo de Zinedine Zidane deberá ganar al Villarreal y aguardar un traspié colchonero frente al Valladolid para ser campeón. Los blancos hicieron su parte y, pese a que por un lapso de tiempo soñaron con alcanzar el desenlace con viento a favor, siguen vivos y con ganas de pelea.

Invitaba el panorama a una energética puesta en escena del Real Madrid en busca de un gol tempranero que incidiese en esa guerra de nervios que conectaba San Mamés con el Metropolitano como la que tuvo en Granada, pero los blancos acudieron en cambio con un planteamiento anodino y a punto estuvieron de complicarse aún más la existencia. Pesaba más en el bando visitante el miedo a un paso en falso que la obligación de asediar el área rojiblanca. Cómodos ante la agitación inofensiva de Vinicius, los leones solo padecían con el juego entre líneas de Benzema y el empuje de Modric, los únicos que se rebelaban con fundamento ante la insipidez general. El Real Madrid se sacó un gol de la nada. Centró Casemiro al segundo palo, dejó pasar Benzema y embocó Nacho, que no marcaba desde febrero de 2020. La posición del '9', adelantada, sometió la acción a la revisión del VAR, que entendió que no se debía invalidar el tanto. Cuestionable al menos.

Giraba la Liga, con el Real Madrid como líder momentáneo. Porque además Budimir ponía poco después por delante a Osasuna, si bien Lodi neutralizaba enseguida la renta rojilla y casi sobre la bocina Luis Suárez cambiaba de nuevo el horizonte con un gol que daba la razón a Simeone con esa alusión a la «zona Suárez» destinada a picar el orgullo del pistolero charrúa. Esta vez no hacían falta transistores. En la era de internet los móviles cumplen la función esa inmediata función de transmisión en jornadas taquicárdicas. Todo seguía pendiendo de un alambre, en cualquier caso, como demostró un zurriagazo de Vesga que no alcanzó la escuadra de Courtois por centímetros. Pero el Real Madrid aguantó sin más sobresaltos y peleará hasta el último aliento por el título.