Jornada 1 Aduriz: «El fútbol es tan bonito por estas cosas» Aritz Aduriz celebra el gol de la victoria ante el Barcelona. / Efe El delantero de 38 años, que anunció su retirada al final de la presente temporada, fue el protagonista del partido al marcar de chilena el gol de la victoria ante el Barcelona R.C. Madrid Sábado, 17 agosto 2019, 00:03

Aritz Aduriz, héroe del encuentro en la victoria ante el Barcelona en el estreno liguero gracias a su gol de chilena en el minuto 88, declaró tras el pitido final que «a veces, el fútbol es tan bonito por estas cosas».

«Cuando menos te lo esperas te llega ese balón. El equipo ha hecho un partidazo increíble», comentó el jugador del Athletic, que con 38 años, anunció antes de comenzar la actual temporada, que esta iba a ser la última que disputaría como futbolista profesional.

El jugador de San Sebastián quiso remarcar «el increíble apoyo de San Mamés. Es muy emocionante cuando nos alientan de esa manera y estamos muy agradecidos, porque han estado hasta el final».

En lo referente al anuncio de su retiro, Aduriz quiso explicar que «es imposible no echar de menso esto. Estoy agradecido de elegir el final, estando donde más quiero».

Garitano, muy satisfecho

Por su parte, Gaizka Garitano quiso destacar la victoria y la actuación de Aduriz. «Somos admiradores suyos. Si en vez de darle 5 minutos le doy 10 mete dos goles. Ha salido fresco, sabemos las cualidades que tiene y le he sacado para eso», explicó.

Para el técnico del Athletic «el primer tiempo fue muy bien, luego nos ha costado más. La intensidad ha sido difícil aguantarla. Estoy muy contento por el gran trabajo. Hemos empezado bien LaLiga, no se gana todos los días al Barcelona. Hay que disfrutar pero tampoco lanzar las campanas al vuelo. Mañana a trabajar ya», dijo ya que también hizo autocrítica: «Cuando robábamos la perdíamos porque hacemos mucho desgasta en las ayudas».

Por último, Garitano analizó la decisión de conceder la vitola de titular a Unai Simón bajo palos: «Cuando apuestas por un portero, no es como un jugador, no puedes andar cambiando. Hoy no estuvo Iago, pero su valor es muy grande, a nivel de vestuario, de portero... esto no quiere decir que no lo valore. Hoy aposté por Unai, ya veremos».

Por su parte Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic, se deshizo en elogios respecto al delantero y también al juego de su equipo.