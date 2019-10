Jornada 11 Lucas Pérez resucita los fantasmas del Atlético Lucas Pérez celebra el gol del empate ante el Atlético. / Reuters El delantero gallego marcó por quinto partido consecutivo para contrarrestar el tanto de Morata y frenar la reacción colchonera JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 29 octubre 2019, 21:24

Los fantasmas parecían lejos del Atlético después de una victoria apurada frente al Bayer Leverkusen y otra más convincente ante el Athletic, pero bastaron un golazo de Lucas Pérez que contrarrestó el tanto inicial de Morata y abocó al equipo rojiblanco al empate final en terreno del Alavés, y una primera parte para el olvido con rotaciones que no funcionaron para reabrir una vez más los debates alrededor de los colchoneros, que no terminan de despegar esta temporada.

Simeone sorprendió a propios y extraños con hasta cuatro novedades en su once, en el que entraron Arias, Marcos Llorente, Héctor Herrera y Correa y del que se cayeron Trippier, Thomas, Koke y Morata. Lemar, que comenzó el partido en banda izquierda a pierna cambiada, abrió las hostilidades con un buen centro para que Saúl, que partía desde el otro costado del ataque atlético, cabecease desviado. Fue el único vestigio de peligro en unos primeros minutos de juego subterráneo, en los que Marcos Llorente se jugó la expulsión en una entrada por detrás, con pisotón al tendón de Aquiles del rival de esos que la normativa fija como roja directa y que se castigaron con dureza en las primeras jornadas, pero que con el paso de las jornadas parecen verse con otros ojos desde el colectivo arbitral.

Los primeros 45 minutos fueron trabados, con mucha falta y el juego constantemente interrumpido. De hecho, Pacheco y Oblak veían el duelo como meros espectadores, pues prácticamente estuvieron liberados de trabajo. No se puede decir que el Alavés hiciese una gran primera parte, pero lo cierto es que transmitió mayor sensación de peligro que el Atlético, privado totalmente de capacidad de creación de juego en su centro del campo novedoso con Herrera y Llorente, a los que les costó un mundo iniciar las jugadas. Los colchoneros al menos llegaron al descanso con su puerta a cero, algo que han logrado en trece de los catorce duelos oficiales que han disputado esta temporada.

1 Alavés Pacheco, Aguirregabiria, Laguardia, Magallán, Duarte, Wakaso (Burke, min. 70), Aleix Vidal, Manu García, Rioja (Pere Pons, min. 68), Joselu (Pina, min. 88) y Lucas Pérez. 1 Atlético Oblak, Arias, Felipe, Mario Hermoso, Lodi, Llorente (Thomas, min. 46), Herrera (Morata, min. 60), Saúl, Correa, Lemar y Diego Costa (Koke, min. 70). goles 0-1: min. 70, Morata. 1-1: min. 83, Lucas Pérez. árbitro Xavier Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó a Marcos Llorente, Felipe y Mario Hermoso por el Atlético y a Wakaso, Laguardia y Manu García por el Alavés. incidencias Partido de la undécima jornada en Primera disputado en Mendizorroza ante 17.235 espectadores.

Tal fue el naufragio de la medular rojiblanca en la primera parte que del descanso no regresó Llorente y Thomas asumió su lugar sobre el césped. Al ghanés le costó unos minutos entrar en el partido, pues perdió un balón comprometido cerca del área atlética sin consecuencias para su equipo, pero Héctor Herrera pareció sentirse más cómodo a su lado y suyo fue un gran pase al área para la incorporación de Renan Lodi, que estuvo rápido pero ausente de precisión en el remate. El brasileño se animó a desplegar todo su repertorio ofensivo y avisó de nuevo en un chut desde fuera del área que se fue muy cerca del larguero de la portería alavesa. Nada del otro mundo pero más de lo que deparó la primera parte entera.

Simeone no parecía del todo convencido y redobló su apuesta con la entrada de Morata por Herrera pese a la mejora del mexicano en la segunda parte. El caudal ofensivo colchonero no sólo no aumentó, sino que Oblak, hasta ese momento inactivo, se vio obligado a intervenir tras una buena triangulación entre Rioja, Joselu y Duarte, que finalizó con un disparo blocado por el portero esloveno. El partido seguía anodino, Diego Costa había enfilado el camino a los vestuarios sin hallar el gol una vez más, pero en esas apareció todo el talento de Correa, que filtró un pase perfecto para el desmarque de Morata, que no falló mano a mano ante Pacheco. Tercer partido seguido con gol para el delantero, que apenas un minuto después se topó con Pacheco, acertado de nuevo para evitar el tanto de Correa tras un jugadón de Thomas.

Parecía un guión hecho a la medida del Atlético, muy fiable cuando se pone por delante. Sin embargo, el escocés Burke pudo empatar en un remate que se encontró con la pierna salvadora de Arias bajo palos. Fue el preludio del empate de Lucas Pérez. El gallego vive en racha en las últimas semanas y se sacó un tremendo remate de zurda desde la frontal para marcar por quinto partido consecutivo. Ni siquiera el milagro de cada día de Oblak apareció esta vez para evitar un empate que resucita los fantasmas en el Atlético.