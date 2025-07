Álex Baena: «Vengo a ganar títulos»

Daniel Panero Lunes, 28 de julio 2025, 14:07 Comenta Compartir

Álex Baena ya luce como jugador del Atlético de Madrid y este lunes tuvo en el Metropolitano una puesta de largo digna de la nueva estrella del club colchonero. Sonrió, posó con el número 10 que lucirá en la espalda y dejó clara la ambición que tiene en esta nueva etapa. «Vengo a ganar títulos, es un salto en mi carrera. Tenemos un gran entrenador y muy buenos jugadores para ganar títulos«, afirmó nada más llegar a la rueda de prensa.

Se trata de un fichaje que lleva fraguándose durante mucho tiempo. Álex Baena rechazó ofertas importantes de otro clubes, incluida una mareante de Arabia Saudí, y optó finalmente por el Atlético, un lugar en el que siempre quiso estar. «El club se ha reforzado con grandísimos jugadores. Siempre mi prioridad fue quedarme en España. SIempre quise venir al Atlético por todo. Aguanté al máximo para poder venir aquí», aseguró.

Fue un día muy especial para el jugador y para el Atlético. Se pudo ver a un Álex Baena comedido, pero con ganas de marcar las diferencias y de justificar el dorsal que llevará a la espalda, nada más y nada menos que el número 10 que hasta hace poco llevaba Ángel Correa. Con ese número, tratará de ser un referente en el Metropolitano. «Vengo a demostrar todo lo que he mostrado en el Villarreal y a poder ayudar al equipo en todo», afirmó.

Para ello, podrá coincidir con varios de los futbolistas con los que ya ha estado en la selección como Marcos Llorente o Pablo Barrios, un jugador que ya le sorprendió mucho en la sub-21 y para el que tuvo palabras de admiración. «La primera vez que jugué con él me sorprendió muchísimo. Es un futbolista extraordinario que va a dar muchas alegrías al club. Un jugador nivel selección. Estoy muy contento de poder competir con él en el terreno de juego», señaló.

Hecho para el Atlético

La afición rojiblanca siempre ha tenido en el horizonte a un Álex Baena del que siempre han gustado muchas cosas. Su facilidad para marcar diferencias en el balón parado, su compromiso y, sobre todo, su carácter encajan en la filosofía del club. Baena sabe que deberá mantener esas señas de identidad para conseguir ser un símbolo del equipo. «Desde pequeño siempre he tenido carácter. Es una de las cosas que me caracterizan. He intentado cuidarlo lo máximo posible y entrenarlo también para que no se vaya a la parte mala. Es bueno porque el carácter y la pasión son cosas que también caracterizan a este club», concluyó.