Huijsen, tras ver la roja el pasado sábado en Anoeta. Afp

Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»

El central del Real Madrid reaccionó tras la decisión de mantener su partido de suspensión que cumplirá contra el Espanyol: «Se admite el error pero sigo sancionado«

C. P. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:11

Dean Huijsen se perderá el partido del próximo sábado ante el Espanyol. El defensa del Real Madrid fue expulsado ante la Real Sociedad en la última jornada por roja directa tras un agarrón a Oyarzabal que el colegiado Gil Manzano interpretó como ocasión manifiesta de gol.

El martes, el Comité Técnico de Árbitros, a través de su 'Tiempo de Revisión' confirmó que la acción debió sancionarse como ataque prometedor y conllevar sólo una amarilla. Sin embargo, el CTA aclaró que el VAR había actuado de forma correcta al no intervenir por ser una jugada calificada como gris.

El Real Madrid presentó alegaciones previas a la sanción inicial de Disciplina, que le había impuesto un partido a Huijsen. Posteriormente incluyó en el recurso a Apelación el vídeo de 'Tiempo de Revisión' para hacer ver que era incoherente, según el equipo blanco, que el CTA admitiera que no el central debió ser expulsado, pero que aun así siguiera recibiendo una sanción que le impediría jugar ante el Espanyol, además de los minutos que no jugó en Anoeta.

Sin embargo, Apelación no ha considerado que haya un fallo en el acta y ha mantenido el partido de sanción a Huijsen, lo que ha provocado una reacción irónica del central en redes sociales. El jugador ha enumerado una serie de hechos «1. Gil Manzano expulsado injustamente a Huijsen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen». Y añade una conclusión: «Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español».

