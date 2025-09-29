El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Llegada del autobús del Valencia en un partido disputado en Mestalla. IVÁN ARLANDIS

Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja, que se juega este martes a las 20 horas

La Federación acepta la petición del club de Mestalla ante las alertas por lluvia y la recomendación de evitar desplazamientos

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:18

Aplazado. El Valencia-Oviedo no se juega este lunes como estaba señalado y se disputará, según ha confirmado LaLiga de forma oficial, mañana martes a las 20 horas en Mestalla. Finalmente ha imperado la cordura y el juez de competiciones profesionales de la Federación Española ha decidido la suspensión del encuentro, una decisión por la que apostaba el Valencia desde el primer momento que se lanzó la alerta roja en la jornada del domingo.

La decisión, no obstante, se ha producido con más retraso de lo esperado y después de numerosos contactos entre todas las partes, tanto los dos clubes como LaLiga y también la Federación, que es al fin y al cabo el organismo que tenía la última palabra en este asunto. Hasta la alcaldesa, María José Catalá, había intervenido poniéndose en contacto con el secretario general de la Federación -ya que Louzán está en Chile- para hacerle ver lo complicado que es la situación teniendo en cuenta la recomendación de las autoridades de evitar en la medida de lo posible los desplazamientos.

El Valencia tiene una masa importante de aficionados que se desplazan desde localidades que este lunes pueden verse seriamente afectadas por las lluvias que hay ya y que se esperan conforme vayan pasando las horas. Resulta difícil entender que por un lado se suspendan las clases en los colegios, se insista en el teletrabajo y en evitar los desplazamientos y, por otra parte, se convoquen a cuarenta mil aficionados a ver un partido de fútbol de su equipo.

