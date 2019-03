Jornada 28 Simeone, todo a la Liga en territorio 'amigo' El Atlético, que llega de un «golpe duro» visita San Mamés, donde es el equipo que más puntos ha sumado en sus visitas ligueras, 13 en cinco partidos JAVIER VARELA Madrid Sábado, 16 marzo 2019, 07:25

La Liga o la Liga. No le queda otra bala a Diego Pablo Simeone y a su Atlético de Madrid. Tras la debacle en Turín, el técnico y el equipo han quedado muy tocados, han comenzado las dudas, los debates por el estilo y las filtraciones de broncas como la de Stefan Savic y el 'Profe' Ortega. El sueño de disputar la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano voló de tres plumazos de Cristiano y tras un partido nefasto de los madrileños, a los que sólo queda la opción liguera para para no deambular varios meses en el desierto. El técnico argentino lo sabe y pondrá todo su arsenal en San Mamés ante el Athletic. Un estadio del que los de Simeone han hecho segunda casa :

El Atlético es el equipo de la Liga que más puntos ha obtenido como visitante en el nuevo San Mamés desde que fue inaugurado en septiembre de 2013. Los rojiblancos han sumado 13 puntos en sus cinco desplazamientos ligueros a Bilbao (cuatro victorias y un empate) y Antoine Griezmann tiene el honor de ser el único futbolista rival que ha firmado un 'hat-trick' en el nuevo estadio de Bilbao. Precisamente el francés acaparará muchas de las miradas tras su pésimo partido en Turín. Simeone apostará por un equipo ofensivo y por primera vez pondrá como titular su tridente en ataque formado por Griezmann, Morata y Costa. Sólo le vale la victoria para seguir metiendo presión al Barcelona y quiere ir a por el partido desde el primer minuto.

El equipo tendrá más novedades como la vuelta de Saúl Ñiguez al lateral izquierdo, tras la enésima baja de Santiago Arias, y la presencia de Thomas Partey –ausente en Turín por sanción- junto a Rodrigo en el doble pivote, que podría ser un trivote con Koke si finalmente apuesta por el tridente arriba. La otra opción es que Lemar entrara por una banda en detrimento de Morata o Costa, pero eso sólo lo sabe Simeone y no es muy amigo de dar pistas de sus planes. «Venimos de un golpe duro y está claro que el partido es importante y difícil», avisó el argentino. «Esperemos que podamos llevarlo al lugar donde queremos y jugar con una intensidad importante, porque al Athletic lo veo bien desde el cambio de entrenador y con la seña de identidad histórica que siempre tiene este equipo», confesó.

Por su parte, el Athletic llega con una importante baja en defensa como la de Iñigo Martínez por sanción, que dejará a Yeray y Núñez como los encargados de frenar al ataque del Atlético. Gaizka Garitano, con las dudas de Markel Susaeta y Mikel Balenziaga, no variará su clásico 4-2-3-1 para buscar un triunfo que le permita meterse en la lucha por los puestos europeos. Arriba su apuesta goleadora no es otra que Iker Muniain, este viernes de nuevo citado por la selección, Iñaki Williams y Raúl García, que esta semana salió al paso de los que le acusan de bajar el pistón cuando se enfrenta a su exequipo: «Los que me conocen saben cómo soy y no tienen dudas», zanjó. Es la última oportunidad para los leones de engancharse a una opción europea, aunque el técnico vasco pide mejor centrarse en lograr la permanencia. Para eso quedan 9 puntos.

Alineaciones probables:

Athletic: Herrerín, De Marcos, Yeray, Núñez, Yuri, Dani García, Beñat, Ibai, Raúl García, Muniain y Williams.

Atlético: Oblak, Juanfra, Giménez, Godín, Saúl, Rodrigo, Thomas, Koke, Griezmann, Morata y Diego Costa

Árbitro: Jaime Latre Santiago (Col. aragonés)

Estadio: San Mamés

Hora: 18:30

TV: BeIN LaLiga