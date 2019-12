Real Madrid Bale: «Aprendí a manejar los pitos, ahora me encojo de hombros» Gareth Bale, en Mendizorroza. / Efe El galés reconoce en BT Sport que se quedó en estado de shock la primera vez que sufrió abucheos en el Bernabéu COLPISA Miércoles, 4 diciembre 2019, 13:53

Gareth Bale se ha sincerado sobre su situación en el Real Madrid, donde cuenta para el pragmático Zinedine Zidane pero está más cuestionado que nunca por la hinchada del Santiago Bernabéu, y también se ha pronunciado sobre el fichaje de José Mourinho por el Tottenham, exequipo del delantero galés.

Lo ha hecho en una entrevista a BT Sport, donde ha explicado cómo afrontaba los silbidos de su propia afición al principio y cómo los encaja ahora. «La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora sólo me encojo de hombros. De alguna manera, es el mejor lugar para que te piten y si no haces una buena actuación, lo entiendo», desgranó el galés.

Bale confía en poder aambiar la opinión de la gente: «Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Eventualmente, los pitidos se paran y sigues con tu carrera, como siempre», ha manifestado en esta entrevista.

Guiño a Mourinho

Bale hizo un guiño a José Mourinho, con quien no ha llegado a coincidir porque fichó por el británico fichó por los blancos cuando el luso ya había sido sustituido por Carlo Ancelotti. «Teniendo a José Mourinho hay una declaración de intenciones del club, creo que es un ganador en serie. El Tottenham quiere ganar títulos y no creo que haya una mejor asociación que Mourinho y el Tottenham para tratar de ganar».

Bale, por cierto, no se ha ejercitado este miércoles sobre el césped de Valdebebas junto a sus compañeros. Lo ha hecho en el interior de las instalaciones pero no existe parte médico alguno y, aparentemente, no sufrió ningún contratiempo en el partido del pasado sábado ante el Alavés en Mendizorroza, donde fue sustituido por Rodrygo a los 66 minutos de juego.