El Barça dimite ante el Celta

El Barça se despide del Camp Nou en la temporada 2020-21 recibiendo al Celta en la penúltima jornada de Liga. Como matemáticamente el título todavía es posible, toca decir aquello de que el equipo azulgrana buscará la victoria a la espera de que Atlético ... y Real Madrid pierdan sus partidos en la misma franja horaria (18:30 horas) ante Osasuna y Athletic, respectivamente, para llegar a la última jornada con opciones. Pero como Ronald Koeman y sus jugadores bajaron los brazos sorprendentemente cuando más cerca estaban de consumar la remontada, es obligación dejar el objetivo en ganar para conservar la tercera plaza ante el acoso del Sevilla. Es lo que hay.

Y no se puede olvidar en esta previa que puede ser el último partido como local de Leo Messi en el estadio en el que maravilla desde que era niño. A día de hoy sigue acabando contrato el 30 de junio y no hay noticias oficiales respecto a una posible continuidad. Su octavo Pichichi no parece peligrar y superar los 30 goles siempre es un reto. Ronald Koeman sí tiene un año más firmado hasta 2022, pero tampoco lo tiene garantizado. Puede que el técnico holandés sea el que más se juege en estos dos partidos que quedan. Finalizar el curso con una buena imagen es importante y daría valor a la Copa del Rey conquistada. De momento, como el fútbol es actualidad, el recuerdo que manda es el de este hundimiento final.

«Es importante creer y seguir, intentando ganar y esperar. Nuestras opciones de ganar son pequeñas pero aún tenemos algo y se trata de ganar nuestros partidos», explicó Koeman en rueda de prensa, sin mostrar una total certeza en su continuidad tras la cumbre-comida con Joan Laporta: «No puedo explicar mucho, hablamos de los últimos resultados, del equipo y quedamos para hablar después de la temporada. Veo mucho margen de mejora, no es un camino que acaba esta temporada, Hay datos impresionantes sobre nuestra mejora. Hay muchas cosas positivas en mi opinión. Decir que todo ha sido perfecto hace dos semanas y ahora que todo es horrible no es justo». De Jong, sancionado, es baja, al igual que los lesionados Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. Mingueza ayudará al filial en busca del ascenso a Segunda. Ya hay otras prioridades.

El Celta intentará pescar en el Camp Nou, donde ya han puntuado siete equipos esta temporada, cinco empates y dos derrotas, el peor balance azulgrana desde la temporada 2002-03. Tiene el equipo gallego mínimas opciones europeas tras un buen segundo tramo de la temporada y las quiere apurar.

Barcelona Ter Stegen, Araujo, Piqué (Dest, min. 64), Lenglet, Dembélé (Trincao, min. 70), Moriba (Pjanic, min. 86), Busquets, Pedri (Riqui Puig, min. 46), Jordi Alba, Messi y Griezmann (Braithwaite, min. 70). 1 - 2 Celta Villar, Kevin, Araujo, Domínguez, Aarón, Beltrán (Sotelo, min. 92), Brais Méndez, Nolito (Solari, min. 69), Denis Suárez, Iago Aspas (Baeza, min. 78) y Santi Mina. Goles: 1-0: min. 28, Messi. 1-1: min. 38, Santi Mina. 1-2: min. 89, Santi Mina.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco). Amonestó a Riqui Puig y Lenglet, del Barcelona; y a Domínguez, del Celta. Expulsó por doble amonestación a Lenglet, en el minuto 83.

Incidencias: Partido de la 37ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou a puerta cerrada.

