Análisis El Barça intenta ser positivo, pero está muy tocado Lionel Messi, abatido tras la derrota del Barça en el clásico. / Reuters Los mensajes internos relativizan la derrota ante el Madrid y recuerdan que la Liga está muy viva, pero la imagen de la segunda parte del clásico y el momento de Messi no invitan al optimismo P. RÍOS Barcelona Lunes, 2 marzo 2020, 17:12

El Barça intenta relativizar el efecto negativo de la derrota ante el Real Madrid (2-0) en el clásico del Santiago Bernabéu y la pérdida del liderato con todo tipo de argumentos a través de los mensajes de técnicos, jugadores y directivos. De puertas afuera, las palabras no convencen demasiado a una afición que sigue comprobando una falta de espíritu competitivo alarmante en las grandes citas y una ausencia de intensidad en momentos decisivos de los desplazamientos que viene de muy lejos. Y en el vestuario se intuye que la idea positiva tampoco cala, pero la única esperanza azulgrana en lo que queda de Liga y Liga de Campeones es que esa percepción sea equivocada y que realmente el equipo crea que está construyendo algo.

Desde el club azulgrana se defiende que el Barça fue mejor en la primera parte, que tuvo ocasiones claras de Griezmann, Arthur, Messi y Braithwaite para adelantarse en el marcador, que los dos goles del Madrid fueron afortunados porque el remate de Vinicius no hubiese entrado si no lo toca Piqué y Mariano le dio al balón en semifallo... Se entiende que no siempre se puede ganar en Chamartín como estaba sucediendo con sorprendente frecuencia en los últimos años y se proclama que la Liga está muy viva pese a estar a un punto y con el 'goal average' particular ya definitivamente desfavorable.

Sin embargo, la realidad también asusta. El Barça fue incapaz en la segunda parte de sacar un balón jugado desde atrás debido a que el Madrid fue más agresivo en la presión alta. Pese a ello, lo siguió intentando sin éxito porque Quique Setién no tiene otro registro en su libreta. Si sale, bien. Y si no sale, no pasa nada porque sus jugadores lo han intentado. Y sí pasa. El Barça ha sido incapaz de marcar un gol en 180 minutos de esta Liga, 90 con Enesto Valverde y otros 90 con el técnico cántabro. Pero con el primero por lo menos se defendió mejor en el Camp Nou para no encajar en un partido que acabo 0-0.

El propio Sergio Busquets lo lamentó tras el partido: «Perdemos el control del partido por las pérdidas, no hicimos bien la salida desde la portería. Queremos asumir esos riesgos porque creo que tenemos jugadores para ello, pero a veces corres ese riesgo». Fue el más autocrítico, porque las palabras de Gerard Piqué se acecaron más a la temida autocomplacencia que finiquitó en 2008 la etapa de Rijkaard y Ronaldinho: «Queda mucha Liga, estamos un punto por debajo y hay que seguir adelante, quedarnos con las cosas buenas». «Sí es verdad que queda mucha Liga, pero hemos perdido una oportunidad de dejarlos muy tocados», admitió Piqué, antes de señalar que Madrid tampoco está para tirar cohetes: «Hemos hecho un buen partido en la primera parte. Ellos no transmitían buenas sensaciones y si hubiéramos metido una o un par, hubiera sido otra cosa. El Madrid de la primera parte es de los peores que me he encontrado en el Bernabéu. Te diría que las sensaciones que transmitían es de lo peor. Pero no es una crítica, lo digo porque es una oportunidad perdida porque ellos no transmitían buenas sensaciones».

El clásico también dejó constancia de que Messi no está fino. No sólo porque no aprovechó un par de buenas ocasiones, sino porque no tuvo velocidad en acciones en las que ya había ganado unos metros que normalmente son cruciales a su favor. No queda claro si es un momento de forma, si arrastra molestias o si el dibujo táctico de Quique Setién y su idea futbolística no le favorece a estas alturas de su carrera.

El técnico cántabro resumió lo sucedido transmitiendo calma: «Es una derrota dura porque estos partidos te afectan cuando los pierdes, evidentemente, pero tenemos capacidad de reponernos. Hay cosas positivas que rescatar y analizaremos lo que no hemos hecho bien. Creo que hicimos una buena primera parte y ellos lo hicieron en la segunda. Incluso al principio de la segunda empezamos bastante bien y lo teníamos controlado, pero empezamos a a tener imprecisiones y pérdidas y nos apretaron muy intensos arriba, nos generaron un poco de desconfianza y pasamos por apuros en una fase del partido».