El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Xabi Alonso, preocupado durante el Elche-Real Madrid. EP
Análisis

Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso

Los vaivenes tácticos, la falta de sintonía de algunos futbolistas con el técnico, un juego plano y la dependencia de Mbappé disparan las alarmas en el Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Carlo Ancelotti decía que un empate en el Real Madrid es la antesala de una crisis. Pues bien, Xabi Alonso ha cruzado esa frontera al ... encadenar dos jornadas de Liga sin conocer la victoria y añadir además dentro de esa serie el batacazo sufrido en Anfield. La derrota ante el Liverpool en la cuarta jornada de la Champions frenó en seco el fulgurante arranque de temporada que habían protagonizado los blancos en cuanto a resultados, con la única mácula previa de la bochornosa goleada encajada en el Metropolitano, y desde entonces las señales que emite el equipo de Chamartín son cada vez más inquietantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso

Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso