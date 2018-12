Jornada 16 Courtois tilda a Simeone de «populista» por sus críticas al Madrid Thibaut Courtois. / AFP El portero belga recordó a su exentrenador en el Atlético después de las palabras del técnico argentino sobre el Balón de Oro y el club blanco JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 15 diciembre 2018, 21:45

Thibaut Courtois, providencial en la sufrida victoria del Madrid ante el Rayo, quiso acordarse tras el partido del que fue su entrenador durante su etapa en el Atlético, el 'Cholo' Simeone, al que tildó de «populista» después de las palabras del técnico argentino sobre el Balón de Oro y los supuestos privilegios de los jugadores del Madrid en cuanto al galardón.

«Hay que respetar cada opinión, esto es el fútbol, pero he estado tres años en el Atlético y cuando te peleas contra el Real Madrid o equipos grandes dice cosas para generar populismo entre su afición», comentó el guardameta.

El meta recordó además que no había ganado el The Best porque estuvo en el Real Madrid, sino antes de su fichaje por los blancos. «Las votaciones se cerraron en junio y jugaba en el Chelsea. No es justo que me menosprecie a mi. Oblak también es un gran portero, pero creo que ha sido justo, hay mucha gente que vota y hay que respetar», señaló el portero belga, que dijo no estar ofendido.