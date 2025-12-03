Mbappé y Courtois son dos apagafuegos como una catedral

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:00 | Actualizado 21:31h. Comenta Compartir

A falta todavía de la consistencia necesaria en el juego de su equipo para dar por superada la crisis que le ha puesto a los pies de los caballos, Xabi Alonso se agarró ese miércoles a dos apagafuegos del tamaño de una catedral para derrotar a un flojo Athletic en San Mamés y frenar la nefasta racha de tres tropiezos consecutivos que le hicieron perder el liderato de la Liga a los blancos.

Dos goles y una asistencia de Mbappé y tres paradones de Courtois devolvieron al Real Madrid a la senda de la victoria en su última salida antes de regresar al abrigo del Bernabéu más de un mes después y concedieron oxígeno a Xabi Alonso, que perdió por un problema en el muslo a Trent, brillante en ataque aunque poroso en defensa, y por una dolencia en el tobillo a Camavinga, el otro goleador de la tarde.

Las lesiones del lateral inglés y del centrocampista galo fueron los lunares negros que dejó para el Real Madrid un clásico del fútbol español que detiene la peligrosa dinámica que arrastraba el bando de Xabi Alonso y devuelve al Athletic al diván tras el triunfo que lograron los leones en el Ciutat de València.

Athletic Unai Simón, Lekue (Areso, min. 46), Vivian, Laporte, Adama Boiro, Rego, Galarreta (Unai Gómez, min. 46), Berenguer (Serrano, min. 69), Jauregizar (Vesga, min. 69), Nico Williams (Selton, min. 77) y Guruzeta. 0 - 3 Real Madrid Courtois, Trent (Asencio, min. 55), Militao (Gonzalo, min. 77), Rüdiger, Carreras, Camavinga (Arda Güler, min. 69), Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius (Brahim, min. 77) y Mbappé (Rodrygo, min. 77). Goles: 0-1: min. 7, Mbappé. 0-2: min. 42, Camavinga. 0-3: min. 59, Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Berenguer y Rego.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de Liga, disputado en San Mamés ante 51.313 espectadores.

Con el estado de excepción decretado en la 'casa blanca' a raíz de los empates frente a Rayo, Elche y Girona, Xabi Alonso eligió la física antes que la química en un centro del campo del que se cayó Arda Güler y al que regresó Camavinga. La otra variante respecto al once que tropezó en Montilivi fue el retorno de Carreras al lateral izquierdo, del que salió Fran García. Ernesto Valverde, por su parte, agitó la zaga, a la que volvió Laporte y en la que irrumpió Adama Boiro, recuperando además a Galarreta para una sala de máquinas sin el lesionado Robert Navarro.

El contexto del duelo para el Real Madrid era similar al disputado el pasado curso en San Mamés, que vino preludiado por una dura derrota en Anfield. El Athletic, sin embargo, lo afrontaba desde una posición distinta. Entonces llegó en plenitud a un pleito que significó la cuarta victoria consecutiva de una racha que se extendería a seis. Este miércoles lo encaró en medio de un torrente de lesiones que han minado su potencial.

Pocas certezas subsisten entre los leones. Ni siquiera Unai Simón, cuestionado en las últimas semanas pero crucial para que los dos primeros zarpazos del Real Madrid, materializados por Mbappé y Vinicius, no causasen daños. Nada pudo hacer, sin embargo, el de Vitoria para contener la tercera acometida visitante, rubricada con un derechazo desde la frontal de Mbappé después de que el francés amansase un formidable envío en largo de Trent, provocase el cante de Vivian y dejase mudo a Laporte.

Conexión inglesa y alianza francesa

Las caídas del '10' a banda izquierda, donde Trent le buscó de forma insistente durante el primer tramo con cambios de dirección telescópicos sin que Lekue diese abasto, desnudaron al Athletic. Al conjunto vasco, blandísimo, tuvo que espolearle el runrún de su parroquia para amenazar con un remate de Guruzeta tras pérdida de Fede Valverde en una acción que recordó a la del gol del delantero que certificó el triunfo del cuadro del otro Valverde, Ernesto, sobre el Real Madrid la pasada temporada en San Mamés. Courtois conjuró el 'déjà vu' y volvió a salir al rescate de su equipo tras un disparo a bocajarro de Berenguer. Incluso ante un rival manso, el cancerbero belga tuvo que ser Superman.

Porque el Real Madrid, tras el arreón inicial, se destensó e invitó a que el Athletic creciese. Parte de ese bajón fue producto de la pobreza de recursos en el centro del campo de un equipo que solo brillaba cuando simplificaba la ofensiva mandando balones a la espalda de los zagueros del Athletic, pero que curiosamente consiguió aumentar la renta con un ataque posicional en el que funcionó tan bien la conexión inglesa entre Bellingham y Trent como la alianza francesa que tejieron de cabeza Mbappé y Camavinga.

Reaccionó Ernesto Valverde con un doble cambio al descanso y Jauregizar volvió a poner a prueba con un zurriagazo a Courtois, que retornó de vestuarios con sus superpoderes intactos para alivio de un Real Madrid que perdió otras dos piezas por lesión, pero que tiene a su disposición dos extintores de lujo con los que rebajar, al menos, las llamas. Porque si Courtois sostuvo con su escudo a un equipo que se abonó al toma y daca asumiendo riesgos que ello conllevaba, Mbappé lo puso en órbita sacándose de la manga otro latigazo desde fuera del área que acabó con los últimos rugidos de un Athletic que ha perdido la fiereza.