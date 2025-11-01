El Atlético alcanza la velocidad de crucero y mira hacia arriba

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:34 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

Le ha costado, pero el Atlético ya ha alcanzado la velocidad de crucero necesaria para pelear por todo en esta Liga. Atrás queda un inicio de curso con más dudas en cuanto a resultados que juego, pues tres triunfos consecutivos sin encajar gol y 16 de los últimos 18 puntos en juego impulsan al cuadro rojiblanco hasta igualar provisionalmente los registros del Barça en la tabla.

El Sevilla, un rival incómodo por momentos, claudicó con justicia en el Metropolitano, donde el equipo rojiblanco solo conoce la victoria desde que tropezó en el primer asalto de la campaña con un empate frente al Elche. Y eso que le costó al cuadro de Simeone abrir la cuenta goleadora, pero una vez lo consiguió mediante un penalti transformado por Julián Álvarez, destapó el tarro de las esencias para redondear una actuación aderezada por el picotazo de la Araña, el fútbol de Baena y el derroche de energía ya habitual en Giuliano.

De inicio llamó la atención la presencia en el doble pivote, junto a Koke, de Baena, un jugador más acostumbrado a desempeñarse en posiciones ofensivas y que esta vez fue la gran novedad del planteamiento colchonero, marcado por la ausencia del motor Barrios y con alguna rotación defensiva. Precisamente un servicio del futbolista de Roquetas de Mar, tras el que Giménez no llegó a conectar el remate de cabeza limpio, constituyó la primera buena ocasión del partido.

Atlético Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri, Giuliano (Molina, m. 86), Koke, Baena (Griezmann, m. 74), Nico González (Gallagher, m. 68), Julián Álvarez (Raspadori, m. 86) y Sorloth (Almada, m. 68). 3 - 0 Sevilla Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta (Nianzou, m. 46), Marcao, Suazo, Mendy (Gudelj, m. 46), Sow, Juanlu (Adams, m. 72), Peque (Alfon, m. 79), Vargas e Isaac Romero (Ejuke, m. 79). Goles: 1-0: m. 64, Julián Álvarez, de penalti. 2-0: m. 77, Almada. 3-0: m. 90, Griezmann.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a Isaac Romero, Nianzou y Marcao.

Incidencias: Partido de la jornada 11 en Primera disputado en el Metropolitano ante 66.119 espectadores.

La difusa presión atlética en el inicio entregó la posesión de balón al Sevilla, pero como ya ocurrió ante el Betis la jornada pasada, el conjunto de Simeone concentró su peligro mediante el balón parado y el juego en transición. Así, el paso de los minutos diluyó el interesante comienzo hispalense y traspasó el mando del encuentro al cuadro del Cholo, que se reencontraba en los banquillos con un viejo amigo como Matías Almeyda, su excompañero en la selección argentina y la Lazio campeona de la Serie A en la temporada 1999-00.

El ligero dominio de la pelota por parte del Sevilla le reportó al cuadro de Nervión escasos réditos, apenas sendas intentonas de Isaac Romero y Vargas, ambas con la zurda y muy desviadas del arco rojiblanco. Pretendió estirarse el conjunto andaluz, pero Baena comenzó a marcar territorio con un magnífico envío filtrado para Sorloth, rápido en el giro pero no del todo acertado en la ejecución frente a un atinado Vlachodimos.

Metió una marcha más el Atlético en el tramo final de la primera parte, y esta apuesta decidida en pos del triunfo la ratificó el disparo de Nico González al poste. De nuevo todo nació de las botas de Baena, con un gran pase en largo para el desmarque de Sorloth, que a su vez cedió de cabeza para la incorporación de Nico, cuya volea, con escorzo incluido, se topó con la madera. El ex de la Juventus la tuvo por partida triple, pues cuando expiraba ya la primera parte con un evidente bajón en el ritmo de juego, se encontró con Vlachodimos, primero, y remató trastabillado, después, en un lance en el que los rojiblancos reclamaron penalti de Azpilicueta.

Desatasco de penalti

Visto el goteo de llegadas del Atlético, Almeida acorazó al Sevilla en la reanudación, con Gudelj y Nianzou, y el movimiento dio resultado provisionalmente, pues su equipo emparejó el duelo y amenazó con un testarazo fallido de Isaac Romero. Parecía incierto el destino del partido en el Metropolitano cuando una auténtica imprudencia de Nianzou, que atropelló a Giménez en el área sevillista en el intento de despeje, comenzó a decidirlo. Muy clara la pena máxima, tan indiscutible como el picotazo de Julián Álvarez, la Araña, desde los once metros.

Desatascado el partido, lo más difícil de un encuentro de cara áspera, Simeone apostó por un extra de energía, con Gallagher, y de manejo de balón, a través de Almada y Griezmann. No evitó sin embargo el susto, con disparo lejano pero envenenado de Gudelj. Ahí murió el anhelo sevillista de salir del Metropolitano con algo positivo, pues Giuliano, todo corazón, se embarcó en una vertiginosa carrera por la banda derecha, antes de servir a Thiago Almada un caramelo que el también argentino empujó a la red para alivio generalizado.

El Sevilla se diluyó por completo, capituló y con todo a favor de obra Griezmann arregló un fallo previo, mano a mano frente a Vlachodimos, y le puso la guinda al tercer triunfo liguero seguido del Atlético, que ya ha alcanzado la velocidad de crucero y no renuncia a nada en el campeonato.