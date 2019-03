Jornada 28 Dani Ceballos: «Parece que la vuelta de Zidane ha funcionado» Dani Ceballos, jugador del Real Madrid. / Reuters El centrocampista del Real Madrid dijo que con el cambio de entrenador «hemos recuperado sensaciones», además de «conseguir los tres puntos», para seguir en la línea de conseguir sus «objeticos de sumar y ganar todos los partidos que quedan» ICÍAR MUÑOZ Madrid Sábado, 16 marzo 2019, 18:49

Dani Ceballos, reconoció que «el cambio de entrenador parece que ha funcionado» tras llevarse el Real Madrid la victoria ante el Celta de Vigo por 2-0, para seguir con «el objetivo de sumar y ganar todos los partidos que quedan»

«El cambio de entrenador parece que ha funcionado, hemos recuperado sensaciones y hemos conseguido los tres puntos», explicó el andaluz tras la llegada de Zinedine Zidane al banquillo blanco.

En cuanto a los próximos partidos de Liga Dani Ceballos dijo: «Tenemos claro que el objetivo es sumar y ganar todos los partidos que nos quedan para acabar lo más arriba posible».

«Son dos jugadores clave y tienen que ser importantes, como los otros 25 jugadores», añadió el centrocampista del Real Madrid sobre sus compañeros Isco y Bale.

Para concluir, Dani Ceballos habló sobre su papel en el equipo tras la vuelta del técnico francés: «Hay que respetar sus decisiones y estar todos enchufados hasta que acabe LaLiga. Cuando he salido, me ha dicho que jugase y disfrutase. Me ha dado confianza con el primer cambio, cuando íbamos 1-0».