Árbitros El 'VAR del despacho' genera más polémica El sevillista Roque Mesa, enfadado tras su expulsión ante el Betis. / Efe Excolegiados internacionales claman contra Competición por 'rearbitrar' el derbi sevillano, quitarle una amarilla a Roque Mesa e insinuar que fue penalti de Pau IGNACIO TYLKO Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 17:42

Indignación entre el colectivo arbitral tras la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de quitarle la segunda amarilla a Roque Mesa y de insinuar que hubo penalti del portero bético Pau López por «echarse encima» del centrocampista del Sevilla y «derribarle». Una acción que en el derbi acabó con la expulsión de Mesa y fue determinante en el 1-0 final favorable a los verdiblancos, gracias a un gol de Joaquín cuando los de Nervión ya estaban en inferioridad numérica.

Paradójicamente, esta forma de 'rearbitrar' los partidos por parte de los jueces deportivos ha generado mucha mayor controversia que las correcciones que el VAR ha realizado después de tres jornadas de Liga a errores manifiestos de los colegiados en goles, penaltis, o confusión en la identidad de los jugadores. Una implementación del VAR que por lo general ha tenido una excelente acogida entre profesionales y crítica, tal y como se encargó de enfatizar el lunes Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, en una comparecencia ante los periodistas.

El hecho de que el organismo presidido por Carmen Pérez González haya enmendado la plana en los despachos al árbitro extremeño Jesús Gil Manzano ha provocado feroces críticas por parte sobre todo de excolegiados de élite. «Que el Comité de Competición desconozca las reglas de juego resulta patético. Que rearbitre, sin conocerlas, es inadmisible», espeta el turolense Arturo Daudén Ibáñez, excolegiado internacional. «La primera acción que ocurre es la interferencia del jugador del Sevilla en el saque del portero. A todos los efectos, lo que sucede después es como si el juego estuviese detenido», añade en Twitter.

En un artículo titulado 'Ilustres ignorantes', publicado en As, el vizcaíno Eduardo Iturralde González considera que decir que «hay un error manifiesto» en la forma de arbitrar la jugada de la polémica «deja muy claro que han aterrizado en el Comité de Competición tres personas que, seguramente, saben muchísimo de leyes pero han demostrado que no tienen ni idea de la filosofía de las reglas de juego». Reclama el exárbitro vasco que «estaría bien que en ese Comité hubiera gente que supiese de lo que habla y de lo que se juzga», y en esa línea añade que «no estaría nada mal dar voz y no voto a algún árbitro, jugador y entrenador».

«Jugar a ser árbitros»

A juicio de Iturralde, «es imposible que que existiera error manifesto en la jugada de Roque y Pau cuando ves las diversas encuestas realizadas y están 60-40». «Amigos del Comite, están jugando a ser árbitros y para esto también hace falta una formación de la cual ustedes carecen», resume el vizcaíno, quien defiende tanto lo arbitrado en el campo por Gil Manzano como la ratificación del madrileño Carlos del Cerro Grande tras observar la jugada en el VAR. Curiosamente, Gil Manzano y Del Cerro tuvieron papeles inversos en la Supercopa y son amigos.

Al debate se han sumado, a su manera, los entrenadores de ambos equipos. «Qué voy a decir, que me parece muy bien. Que miren a ver si pueden impugnar el partido también», expuso, sarcástico, Quique Setién, tras un partido amistoso del Betis con el Mérida. «En los despachos, desde luego, nos han ganado», añadió el técnico cántabro.

«Con la resolución está todo comentado, ha pasado esto ya y a pensar en la semana que viene», respondió este jueves Pablo Machín, entrenador del Sevilla, en el momento en el que se subía al autobús del equipo. «Nos han dado la razón, pero no soluciona nada, aunque será de justicia que Roque, en teoría, pueda jugar el próximo partido. Hay que hacer ya borrón y cuenta nueva».