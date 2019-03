Jornada 27 El dilema de Valverde: pensar en el Lyon o priorizar al Rayo Las gestas de Ajax y Manchester United en la Liga de Campeones invitan al técnico a hacer rotaciones este sábado en Liga, pero el rendimiento del Plan B no convence P. RÍOS Barcelona Sábado, 9 marzo 2019, 01:10

Tras sus dos victorias en los clásicos de Copa y Liga, las sorprendentes eliminaciones de Real Madrid y PSG en octavos de final de la Liga de Campeones y el buen momento que atraviesan varios de los jugadores principales de la plantilla, en el Barça se ha instalado una especie de felicidad peligrosa que Ernesto Valverde ha detectado porque el equipo azulgrana no ha ganado nada. Es más, viendo él desparpajo de dos equipos jóvenes como Ajax y Manchester United, todavía se fía de menos del descarado Lyon, que visita el Camp Nou el miércoles tras el 0-0 de la ida en Francia. Y, antes, este sábado por la tarde, el Rayo Vallecano y una duda existencial: reservar a los cracks como Leo Messi o Luis Suárez, entre otros, o apostar por unos suplentes que entre semana cayeron contra el Girona (1-0, Stuani de penalti) en la Supercopa de Cataluña. La Liga está encarrilada, pero un tropiezo daría vida a los perseguidores y el Barça no puede permitírselo.

De momento, el técnico incluyó a todos los pesos pesados en la convocatoria. Se quedaron fuera el sancionado Lenglet, los lesionados Vermaelen y Rafinha y los descartados Todibo y Boateng. Es segura la titularidad de Umtiti como central zurdo, todavía probando la evolución de su maltrecha rodilla que sólo le ha permitido jugar un partido oficial (en Sevilla) en los últimos cinco meses. El resto, no se sabe. Aunque Valverde no es amante de correr riesgos, podría alinear a su mejor once posible con la idea de que el mejor entrenamiento es un partido.

«Subestimar al Rayo Vallecano es el primer paso para no ganar. Sé que hay partidos que se llevan todos los focos y, en cambio, otros con menos focos te pueden quitar el título. Por el hecho de estar en Primera. Ganar a cualquier es complicado, en nuestra Liga cuesta muchísimo y según se acerca el final de temporada todavía más. Los clubs necesitan puntos por sus objetivos. El Rayo está en situación difícil, es cierto, pero los equipos de la parte baja de la tabla son más complicados en el tramo final de temporada», avisó el técnico del Barça.

El Rayo Vallecano llega con la obligación de puntuar, con el agua al cuello amenazado por el descenso y con Michel afrontando un supuesto ultimátum: «La sensación que tengo es que mañana afronto un partido muy importante. Lo que no está en mi mano es lo que yo no puedo controlar y la sensación que tengo es que no voy a acabar la temporada aquí. El club no me ha mandado ningún mensaje de que esté en dificultades. Yo nunca he demostrado lo contrario. Fuerte estoy y me siento capacitado. Creo que soy el mejor para sacar esto adelante. El resultado suele marcar las cosas pero en Vallecas es diferente y quiero ver esa diferencia». Tiene la baja por lesión del lesionado Elustondo y del sancionado Abdoulaye Ba. Uche, ya recuperado, todavía no entra en la lista, al igual que Kakuta.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Coutinho

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Velázquez, Amat, Gálvez, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Mario Suárez, Trejo; y De Tomás.​

​Árbitro: Melero López (Comité andaluz)

Estadio: Camp Nou.​

Hora: 18.30 (beIN, LaLiga).