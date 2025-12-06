Directo | Athletic - Atlético

Secciones
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Aitor Paredes
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
centrocampista
Thiago Almada
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
0%
ATH
0%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
