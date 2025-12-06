El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Athletic Club

Athletic

21:00h.

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid
[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 15

Directo | Athletic - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Aitor Paredes

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

centrocampista

Thiago Almada

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

ATH

0%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

