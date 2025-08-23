Directo | Atlético - Elche

Secciones
Sábado, 23 de agosto 2025, 19:21
1'
Falta de Germán Valera (Elche).
1'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Eder Sarabia
4-4-2
Matías Dituro
portero
John Donald
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
defensa
Rodrigo Mendoza
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Rafa Mir
Delantero
Álvaro Rodríguez
Delantero
75%
ATM
25%
ELC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
