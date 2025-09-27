El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

16:15h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
ATM

RMA

Jornada 7

Directo | Atlético - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

centrocampista

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

delantero

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

delantero

Julián Alvarez

delantero

Giacomo Raspadori

delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Franco Mastantuono

delantero

Kylian Mbappé

delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

delantero

Estadísticas

0%

RMA

ATM

0%

RMA

RMA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

