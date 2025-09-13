El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Atlético

21:00h.

1

-

0

Villarreal

  • P. Barrios (8')

Min. 17

ATM

VIL

Gol! Min 8'

Gol de P. Barrios

Jornada 4

Directo | Atlético - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:44

Icono15'

Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono15'

Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).

Icono15'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono9'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Villarreal 0. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono8'

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono6'

Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

Icono5'

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Dani Parejo (Villarreal).

Icono3'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono2'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Tajon Buchanan

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Alberto Moleiro

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

72,1%

VIL

ATM

27,9%

VIL

VIL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 2

