LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

Rayo

16:15h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
RAY

RMA

Jornada 12

Directo | Rayo Vallecano - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:50

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Iñigo Pérez

4-2-3-1

Alineación

Augusto Batalla

portero

Andrei Ratiu

defensa

Florian Lejeune

defensa

Nobel Mendy

defensa

Pep Chavarría

defensa

Pathé Ciss

centrocampista

Unai López

centrocampista

Isi Palazón

centrocampista

Pedro Díaz

centrocampista

Álvaro García

centrocampista

Jorge de Frutos

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

RAY

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

